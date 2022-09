Un débat sur l’environnement dans Gaspé sans la CAQ ni les conservateurs

Seuls Méganne Perry Mélançon du Parti québécois (PQ), Michel Marin du Parti libéral du Québec (PLQ) et Yv Bonnier-Viger de Québec solidaire (QS) étaient présents à ce débat organisé par Solidarité Gaspésie et présenté au campus de Gaspé du Cégep de la Gaspésie et des Îles.

Les trois candidats, photographiés durant le débat. Photo : Tirée de la page Facebook de Méganne Perry Mélançon

La CAQ justifie l'absence de son candidat. Stéphane Sainte-Croix, par un conflit d'horaire. La formation politique note qu'il participera à deux autres débats au cours des prochains jours et qu'il a déjà pris part à un premier débat à Sainte-Anne-des-Monts.

Le candidat du Parti conservateur du Québec (PCQ), Pier-Luc Bouchard, n'avait pas répondu à nos questions au moment de publier ces lignes. Selon les organisateurs, environ 145 personnes étaient présentes pour assister aux échanges.

Vifs échanges sur le train

Le débat de deux heures s'est déroulé dans la politesse et la courtoisie. Il a notamment été question de changements climatiques, de transport, d'exploitation minière, de protection du caribou, d'autonomie alimentaire et de logement.

De vifs échanges ont notamment eu lieu entre les trois candidats lorsqu'il a été question de retour du train en Gaspésie. Le libéral Michel Marin a insisté sur le rôle qu'a joué son parti dans la réhabilitation du chemin de fer.

Le retour du rail, ça s’est remis en marche avec le dernier gouvernement libéral. À ce moment-là, il n’y avait pas grand monde qui y croyait. Aujourd’hui, on veut poursuivre ce travail et accélérer les choses parce qu’on trouve que la CAQ s’est traîné les pieds un peu , promet-il.

Michel Marin (PLQ) et Méganne Perry Mélançon (PQ). Photo : Tirée de la page Facebook de Méganne Perry Mélançon

Vous ne l’avez pas ramené, le train , a répondu la députée sortante, Méganne Perry Mélançon.

Ça fait quand même 10 ans qu’on l’attend [...], ça fait quelques ministres qui viennent nous le promettre et s’engager à le ramener rapidement en donnant des dates fixes. Je me rappelle Marie-Eve Proulx [ex-ministre déléguée au Développement économique régional], qui disait en 2020 que c’était la priorité de son gouvernement. Regardez où nous en sommes aujourd’hui : la priorité de son gouvernement, ça a été le développement des transports dans les grands centres , souligne-t-elle.

De son côté, le solidaire Yv Bonnier-Viger a lui aussi déploré les longs délais dans le dossier du train et qualifie de niaisage l’attitude du ministre des Transports du gouvernement sortant, François Bonnardel.

Le candidat de Québec solidaire Yv Bonnier-Viger (à gauche) et l'animateur du débat, l'enseignant en administration Adam Normand. Photo : Gracieuseté de Solidarité Gaspésie

Vous pouvez compter sur moi comme député - et si on est au pouvoir, vous pouvez être sûr que ça va se faire rapidement - pour aller interpeller le ministre des Transports, qui est censé être responsable de ce chantier-là et qui niaise vraiment depuis quatre ans. Ça n’a aucun sens que ça ne se développe pas plus rapidement , s’indigne-t-il.

Par ailleurs, questionné par le candidat libéral, Yv Bonnier-Viger a dû défendre le fait que le train à haute vitesse promis par Québec solidaire se rende jusqu’à Matane et non jusqu’à Gaspé.