École Saint-Paul : les travaux de décontamination des sols sont terminés

Au terme de ce chantier évalué à 1,3 million $, les jeunes jouiront d’une cour agrandie, parsemée d’arbres et équipée de balançoires ainsi que de terrains de sports plus spacieux.

On aura plus de place pour jouer et puis on aura de nouveaux modules que je ne connaissais pas l'année passée , se réjouit le jeune Tyler, rencontré par Radio-Canada entre deux périodes de classe. J'aime beaucoup que ce soit un nouveau parc, car l'année passée, on n’avait pas beaucoup beaucoup de jeux , renchérit la petite Mara-Rose, à ses côtés.

En 2015, un chantier d’Hydro-Québec avait révélé la présence de contaminants dans le parc de l’établissement, construit sur une ancienne fonderie datant des années 1900. Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy et la direction de l’école avaient alors décidé de profiter des travaux de décontamination pour agrandir les infrastructures scolaires.

On va finir à la fin octobre. On approche tout ce qui concerne le paysagement : installation de pavage et plantation d’arbres , précise Stéphane Ayotte, directeur des ressources matérielles et des technologies de l'information au Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy.

La nouvelle cour accueillera une classe extérieure favorisant les apprentissages scientifiques. On a voulu avoir un parc école qui touchait à notre projet d’école sciences et techno, donc on voulait un parc qui puisse amener l'enfant à faire des découvertes scientifiques, mais dans un milieu naturel , explique Mylène Poudrier, directrice de l'école Saint-Paul.

Le parc sera un lieu de rassemblement non seulement pour les écoliers, mais aussi pour tous les résidents du quartier, indique-t-elle.

Avec les informations d’Hélène Lequitte