Tramway à Sherbrooke : la proposition de Québec solidaire divise

L’un des avantages des tramways, c’est la capacité de transporter un grand nombre de passagers sur des artères très achalandées , fait valoir Denis Gingras, professeur associé au département de génie informatique et directeur du laboratoire véhiculaire de l’Université de Sherbrooke.

Selon lui, le tramway surpasse l’autobus à plusieurs chapitres, ce qui a amené de nombreuses villes européennes à adopter un tel système. Un très grand nombre de tramways ont été installés récemment dans les années 90 et 2000, rapporte-t-il. Il y a plein de petites villes de taille intermédiaire, de 100 000 à 200 000 habitants en Europe qui sont dotés de tramways.

Denis Gingras voit d’un bon œil la proposition solidaire, car selon lui, toutes les solutions doivent être étudiées pour favoriser le transport en commun et réduire le trafic automobile.

Québec solidaire promet de construire deux lignes de transport en commun sur les rues Galt et Portland. La formation politique essuie les critiques de ses adversaires, depuis qu’elle en a fait l’annonce samedi dernier. Les candidats des autres partis se disent sceptiques de la faisabilité d'un tel projet.

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau Dubois, en présence des candidats du parti en Estrie. Photo : Radio-Canada / Valérie Gamache

Leurs propositions en transport ainsi que les investissements qui s’y rattachent sont attendus avec impatience à l’hôtel de ville. La municipalité se réjouit de l’intérêt qu’elle suscite dans cette campagne électorale. On souligne finalement le fait que les partis politiques s’intéressent à des enjeux municipaux, donc ça, c’est super parce qu’on a de gros besoins , a réagi la mairesse Évelyne Beaudin.

Celle-ci veut miser sur le projet qui répondra le mieux aux besoins des Sherbrookois.

« La réalité en ce moment c'est qu'on manque d'argent même pour notre système d'autobus actuel » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Des tramways circulaient à Sherbrooke il y a près de 100 ans

Ce ne serait pas la première fois qu’un tramway circulerait dans les rues de la municipalité. Le directeur général du Musée d'histoire de Sherbrooke, David Lacoste, rappelle qu’un service de transport en commun sur rail était offert entre 1897 et 1931.

Sherbrooke était, dans ce temps-là, la plus petite ville au Canada avec un tramway. C’était un signe de modernité et donc d’économie florissante , raconte-t-il.

Un tramway a déjà existé à Sherbrooke Photo : Avec la permission du Musée d'histoire de Sherbrooke

Dans ses meilleures années, le tramway pouvait comptabiliser jusqu’à 1,8 million de passagers annuellement, selon David Lacoste. Il explique que c’est un conflit entre la Ville et l’exploitant du réseau qui aurait mené à la fin du tramway au début des années 1930. Il y avait un déficit et la compagnie voulait que la Ville rembourse le déficit en question, mais il y avait aussi toute la volonté populaire et la grogne populaire autour du tramway au niveau de trafic et du déneigement.

Le déclin du tramway a été accéléré par la popularité grandissante de l’automobile, ajoute M. Lacoste. Pour autant qu’il se souvienne, aucun retour du tramway n’avait été évoqué depuis.

D'après le reportage de Thomas Deshaies