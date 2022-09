La Saskatchewan retire l’option sur l’aide médicale à mourir de son menu de la ligne 811

Jusqu’au début du mois de septembre, les Saskatchewanais avaient la possibilité de choisir l’option 5 du menu 811 censée les mettre en contact avec le programme d’aide médicale à mourir.

Cette option a été introduite en 2018.

Dans une déclaration envoyée par courriel à CBC , le ministre de la Santé mentale de la Saskatchewan, Everett Hindley, cette option pourrait laisser croire à certains que le suicide est une possibilité.

Il précise que le 811 fournit un service d’appel à tout moment de la journée pour les problèmes ayant des problèmes de santé mentale.

Il n'est pas logique d'accueillir les gens avec un message qui pourrait éventuellement laisser entendre que le suicide est une option , soutient M. Hindley.

La province explique aussi que la préoccupation avait été soulevée à l'origine par un défenseur de la santé mentale et de la prévention du suicide .

L'opposition néo-démocrate s'offusque cependant de cette décision estimant que le 811 est un service d'information sur la santé et qu'il est raisonnable qu’il fournisse aux Saskatchewanais des informations sur l’assistance médicale à mourir.

Une procédure de soins de santé à laquelle les Saskatchewanais ont le droit d'accéder , écrit le Nouveau Parti démocratique par courriel

Bien qu'il soit important d'être sensible aux besoins des appelants du service 811 qui peuvent être à risque de suicide, le gouvernement devrait trouver une solution pour s'assurer que les résidents qui appellent le service 811 et qui cherchent des informations sur la façon d'accéder à l’aide médicale à mourir puissent les trouver , soutient le NPD .

Les appels de Maxime Bernier

Le retrait de cette option fait suite aux attaques du chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, dans une série de messages Twitter au mois d’août, qualifiant le 811 de “culte de la mort''.

M. Bernier dit avoir été sensibilisé sur l’existence d’une telle option dans le 811 par un partisan lors d’un rassemblement en Saskatchewan.

J'ai été très contrarié par cela , a-t-il affirmé vendredi à CBC.

L'aide médicale à mourir a été légalisée au Canada en 2016. M. Bernier affirme qu'il soutient la mort médicalement assistée et qu'il a même voté en sa faveur en tant que député. Toutefois, il n'appuie pas les gouvernements provinciaux qui en font ouvertement la promotion .

Cela doit venir du patient ou des familles et amis du patient , a-t-il dit.

Bien que soutenant la mort médicalement assistée, Maxime Bernier croit qu'il ne revient pas aux autorités d'en faire la promotion, car cela doit relever d'une décision personnelle du patient et de son entourage. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Pour lui, le gouvernement fédéral devrait rouvrir la législation sur l'aide médicale à mourir afin d'y mettre plus de restrictions : Il doit être criminel pour un personnel médical de promouvoir cela .

Pour l’instant, il est difficile de faire le lien entre les appels de Bernier pour supprimer l'option du service 811 et son retrait par les autorités.

Je suis heureux et un peu surpris et c'est une bonne chose que le gouvernement ait décidé de ne plus offrir cette option , a-t-il cependant dit. Pour moi, cela me dit que nous avions raison sur ce sujet et que le bon sens l'emporte .

M. Bernier se dit favorable à ce que l'information sur l’aide médicale à mourir soit facilement accessible sur le site web du gouvernement de la Saskatchewan.

