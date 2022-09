Élections provinciales : plaidoyer pour le retour des pouvoirs en Abitibi-Témiscamingue

À moins de deux semaines de l’élection du prochain gouvernement provincial, ce phénomène de centralisation, où des décisions concernant la région sont prises à Montréal, Québec ou Gatineau, est dénoncé à l’unisson par les gouvernements de proximité ainsi que par les candidats dans la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

Pour la préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc, les directions régionales des ministères représentent un outil indispensable afin de bien cerner les besoins et les enjeux présents sur le territoire. Elles sont toutefois moins nombreuses à être établies dans la région.

Claire Bolduc réclame, par exemple, plus de gouvernance locale pour les décisions en santé. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Les directions régionales, c’est une antenne dans le milieu, pour expliquer les réalités du milieu quand des décisions doivent se prendre à Québec. Quand on n’a plus ces antennes-là, de quelle façon les enjeux sont expliqués pour que l’on comprenne bien les impacts des décisions qui sont prises à Québec? demande la préfète.

Ayant déjà identifié la décentralisation des pouvoirs comme un enjeu central de la campagne, le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN), David Lecours, revient à la charge. Il réitère que les départs de directeurs régionaux et la fusion de régions aux réalités différentes font en sorte que de mauvaises décisions sont prises pour le développement de l’Abitibi-Témiscamingue.

Récemment, Hydro-Québec a décidé de fusionner le poste de chef des relations avec le milieu avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Concrètement, ça fait en sorte que si vous avez un projet de développement minier, vous allez vous adresser à quelqu’un qui va être du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui ne connaît pas nos réalités par rapport aux besoins miniers en électricité , cite-t-il en exemple.

Le Centre administratif d'Hydro-Québec, à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

En plus du manque de connaissance des réalités du territoire et de la mise en place de solutions ne répondant pas aux besoins de la région, Claire Bolduc remarque que la centralisation a pour effet de démobiliser les potentiels acteurs de changement.

Nous, on dit : "On connaît la situation, faites-nous confiance." On a déjà prouvé à de nombreuses reprises dans les gouvernements de proximité que nous sommes, dans le milieu municipal, on a déjà prouvé notre capacité d’agir, notre efficacité d’agir. Alors, pourquoi ne pas nous faire confiance? , demande Mme Bolduc.

« Le gouvernement provincial peut bien donner les grands objectifs sur les enjeux, mais qu’il nous laisse les moyens d’agir. » — Une citation de Claire Bolduc

Selon David Lecours, qui regrette d’entendre si peu parler des régions durant la campagne, le nerf de la guerre touche le financement.

David Lecours, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

On demande de plus en plus de choses à nos villes, nos municipalités et nos MRC et on ne les finance pas plus, ça, c’est un problème. On sait qu’à Rouyn-Noranda, on est une ville-MRC, c’est unique au Québec avec notre grand territoire. On a besoin de plus de financement parce que les villes sont de plus en plus sollicitées par les citoyens, par les gens d’affaires, et ont besoin d’argent supplémentaire , soutient-il.

Quasi-unanimité chez les candidats

Alors que de nombreux enjeux divisent les candidats à l’élection dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, le rapatriement de pouvoirs et d’instances décisionnelles dans la région figure parmi les priorités de chacun. Les différences se trouvent plutôt dans la façon de s’y prendre pour que l’Abitibi-Témiscamingue retrouve une plus grande autonomie.

D’après la députée sortante et candidate pour Québec solidaire, Émilise Lessard-Therrien, la crise que traverse la région dans plusieurs secteurs n’est pas étrangère à la perte de ces leviers décisionnels en Abitibi-Témiscamingue.

Émilise Lessard-Therrien, candidate pour Québec solidaire dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Pour la candidate, ce sera au milieu de définir quel modèle de gouvernance permettra de redonner du pouvoir aux décideurs locaux.

Oui, il y a la Conférence régionale des élus, il y en a beaucoup qui me parlent du CRDAT . Est-ce que c’est l’une ou l’autre de ces structures-là qu’il faut retrouver? Est-ce que c’est un mélange des deux? La Conférence régionale des élus, certains diraient que les citoyens n’étaient pas autant assis autour de la table qu’avec le CRDAT , donc je pense qu’il faut dégager des sommes, dans un premier temps, et offrir ce chantier-là à la population de l'Abitibi-Témiscamingue pour qu’on définisse ensemble c’est quoi le modèle qui va nous correspondre , stipule-t-elle.

Au Parti libéral du Québec, le candidat Arnaud Warolin s’appuie sur la Charte des régions, un élément majeur du programme libéral , pour faire la démonstration de l’importance qu’accorde le parti à la décentralisation.

Que ce soit dans les ministères ou dans les instances de concertation, c’est un élément central pour permettre un développement équitable entre les régions. Aujourd’hui, on le voit, on avait promis une décentralisation de postes. Ce que l’on voit, c’est une centralisation des pouvoirs. On voit quelque chose qui n’est pas du tout adapté au contexte des territoires , dit-il, faisant allusion au bilan de la Coalition avenir Québec.

Arnaud Warolin, candidat du Parti libéral du Québec dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Alex Perreault

Le Parti libéral propose de doter chaque région du Québec d’un secrétariat et d’un sous-ministre attitré. Quant à lui, le Parti québécois souhaite créer un ministère du Développement régional.

C’est un ministère qui va s’occuper d’aider à développer les régions, qui va être transversal et qui va être délocalisé dans les régions, explique le candidat Jean-François Vachon. Ce sont des gens qui vont être en contact avec tous les autres ministères qui vont pouvoir adapter les programmes aux spécificités de nos régions. Tu ne peux pas faire un programme de la même façon à Montréal, à Rouyn-Noranda et même entre Rouyn-Noranda et le Témiscamingue.

Jean-François Vachon, candidat du Parti québécois dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Selon Jean-François Vachon, le Parti libéral du Québec et la Coalition avenir Québec (CAQ) sont à blâmer pour la centralisation observée au cours des dernières années.

À la CAQ, le candidat Daniel Bernard reconnaît que de plus nombreuses directions régionales étaient présentes en Abitibi-Témiscamingue au début de son premier mandat comme député libéral en 2003.

Bien qu’il n’appuie pas ce déplacement des instances décisionnelles vers les grands centres, il croit qu’il est possible de faire avancer les dossiers avec les acteurs présentement en poste.

La chose importante, ce n’est pas parce que le directeur est en Outaouais que je ne suis pas capable de faire mon travail en tant qu’élu. Chaque direction a quand même une personne-ressource ici à Rouyn-Noranda pour l’Abitibi-Témiscamingue. Le point le plus important pour avoir du succès [c'est qu']il faut travailler avec les élus et les gens en place , affirme-t-il.

Daniel Bernard, candidat de la Coalition avenir Québec dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Daniel Bernard tient tout de même à rappeler les intentions de la Coalition avenir Québec quant à la décentralisation dans le secteur de la santé.

Le premier point sur lequel je suis vraiment content, celui qui nous touche le plus, c’est au niveau de la santé. Le ministre [Christian] Dubé a déjà annoncé une décentralisation ici pour ramener les décisions dans le secteur de la santé. Je suis content de ça parce que c’est notre secteur le plus critique où on a le plus de besoins , observe-t-il.

Pour le candidat du Parti conservateur du Québec, Robert Daigle, la décentralisation des décisions dans le secteur de la santé ne sera pas suffisante.

On ne peut pas parler de chaos, mais la roue ne tourne pas rond. Je pense que ce sont les régions qui sont les mieux placées pour décider ce qui est le mieux pour elles. Le problème qu’on a, c’est que tant au niveau de la santé qu’au niveau des infrastructures, tout passe par Québec, c’est carrément être déconnecté de la réalité.

Robert Daigle, candidat du Parti conservateur du Québec dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue (archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Selon M. Daigle, il importe de ramener les lieux de décision en région.