Retour de la grippe : à quoi les Albertains peuvent-ils s’attendre cet automne?

Alors que les hôpitaux font face à une grave pénurie de personnel, l’Alberta pourrait être frappée durement cet automne par la grippe et la COVID-19 pour la première fois depuis le début de la pandémie.

La campagne de vaccination gratuite contre la grippe devrait commencer dans la semaine du 3 octobre avec d’abord les groupes à haut risque. Le vaccin devrait ensuite être disponible au reste de la population à la mi-octobre.

Nous savons que la grippe est de retour , mentionne Craig Jenne, professeur agrégé au département de microbiologie, d'immunologie et des maladies infectieuses à l'Université de Calgary. Alors que ces autres mesures générales de santé publique telles que le port du masque à l'intérieur ou les limites de capacité sont assouplies, la grippe peut se transmettre aussi bien qu'avant la pandémie.

Craig Jenne Photo : Fournie par Craig Jenne

Pendant la pandémie, les cas de grippe ont été inférieurs à l’habitude et le Canada se tourne vers l’Australie pour anticiper ce qui l’attend.

Les meilleures preuves suggèrent que nous pouvons anticiper une saison grippale proche de la normale ou légèrement pire que la normale , indique Craig Jenne, soulignant la saison grippale extrêmement difficile en Australie alors que le pays avait encore des mesures sanitaires en place pour lutter contre la COVID-19.

L'Alberta doit donc être préparée avec une solide campagne de vaccination, dit-il en soulignant que l'an dernier, seulement 27 % des Albertains ont reçu le vaccin contre la grippe, contre 37 % en 2020-2021.

Ajoutant à la pression dans le système de santé : les cas de COVID-19 qui pourraient augmenter cet automne à mesure que le temps se refroidit et que les gens passent plus de temps à l'intérieur.

Les hôpitaux se préparent donc à une double épidémie surnommée twindémie. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de savoir si nous serons en mesure de combler nos besoins en personnel d'ici la saison de la grippe , mentionne le Dr Eddy Lang, chef des urgences à Calgary en ajoutant que du recrutement est fait dans d’autres provinces.

Alors qu’une poussée des cas de COVID-19 est attendue, ce qui inquiète Eddy Lang le plus est ce qui se passera en première ligne à mesure que la transmission augmentera et que les prestataires de soins de santé commencent à devoir s’isoler.

Le docteur Eddy Lang est responsable des urgences à Calgary. Photo : Radio-Canada / CBC

En cas de crise, Eddy Lang indique qu’il faudra probablement retarder les chirurgies non urgentes, une tactique utilisée pendant la pandémie.

Si nous ne sommes pas en mesure de gérer la saison de la grippe pendant les mois d'hiver, nous devrons peut-être revenir à une situation où nos unités chirurgicales devront peut-être être réaffectées en unités antigrippales , explique-t-il.

De son côté, le ministère de la Santé admet qu’il est raisonnable de s’attendre à un retour des virus, y compris ceux de la grippe et de la COVID-19, pendant les mois d'automne et d’hiver.

Plus il y a d'Albertains qui conservent les habitudes des dernières années comme rester à la maison en cas de maladie, se laver les mains régulièrement, se faire vacciner aux intervalles recommandés et envisager l'utilisation de masques dans les lieux publics intérieurs lorsque la transmission est élevée, plus l'impact combiné de tous ces virus respiratoires peut être réduit , a déclaré une porte-parole du ministère dans un communiqué.

Avec les informations de Jennifer Lee