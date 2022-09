Les Manitobains, dont certains remplis d’amertume, ont rendu hommage à Élisabeth II

Environ 200 personnes ont assisté au spectacle sur le terrain de l’édifice législatif du Manitoba.

Un total des 96 coups de canons ont été tirés en hommage à l'âge de la reine décédée le 8 septembre, après avoir été le monarque constitutionnel du Royaume-Uni pendant 70 ans, le plus long règne de l'histoire britannique.

Karen Kroft, une participante s’attendait à 21 coups de canons beaucoup plus courts et traditionnels, mais il comprend l’importance d’un tel hommage pour la reine Élisabeth II.

Nous sommes surpris […] 96 ans, c'est long, mais vous savez, nous lui devons bien ça , a-t-elle déclaré. Soixante-dix ans, c'est long. Elle est un merveilleux exemple pour nous tous.

L’ancien chef du protocole du gouvernement du Manitoba qui a supervisé les visites de la reine au Manitoba en 2002 et en 2010 Dwight MacAulay a, quant à lui, fait part de son déchirement.

La tristesse, bien sûr, mais aussi la reconnaissance et la gratitude pour les occasions que j'ai eues dans ma vie de rencontrer Sa Majesté. Mais aussi, je pense que nous devons tous rendre grâce pour un règne formidable qui a duré plus de sept décennies , a-t-il dit.

Il s'agit d'une famille qui dit au revoir à sa mère, à sa grand-mère, à son arrière-grand-mère, et il y a donc beaucoup d'émotions, je pense, que l'on doit ressentir en regardant une cérémonie comme celle-ci.

Le monogramme royal a été projeté à l’extérieur de la façade du Palais législatif et sera visible à la tombée de la nuit. Par ailleurs, la fontaine du parc Memorial a été éclairée en violet, couleur choisie par la reine pour son jubilé de platine, soit ses 70 ans de règne.

La flamme du centenaire sur le boulevard Memorial a été allumée et le restera tout au long de la période de deuil.

Un hommage teinté d'amertume

Partagés et hésitants dès le départ, plusieurs Manitobains ont tout de même jugé nécessaire de s'associer à l'événement.

Au début, je me disais : Célébrer la Reine ? Pourquoi ? , a indiqué Lisa Bland, en précisant que sa fille avait surtout insisté pour qu'elle s'y rendent.

Mme Bland a expliqué que les relations historiques tendues entre la Couronne et les Premières nations étaient à l'origine de ses émotions mitigées.

Pour moi, c'est une sorte de chose douce-amère. Je compatis avec la famille et je ressens leur perte et leur douleur, mais je suis déchirée , a-t-elle soutenu.

Même sentiment chez le Manitobain Justin Friesen qui admet être partagé à l'égard de la monarchie, mais a dit qu'il a emmené sa jeune fille à l'événement de lundi au terrain législatif pour présenter nos respects et pour vivre un peu d'histoire aussi .

Velma Anderson, qui portait un chandail orange Chaque enfant compte , a déclaré qu'elle était présente à la place de ceux qui ne pouvaient pas y être.

Je suis ici pour honorer les survivants des pensionnats , a-t-elle dit.

L'Église d'Angleterre a géré 36 pensionnats pour Autochtones au Canada, le plus grand nombre de toutes les confessions religieuses à l'exception de l'Église catholique romaine. Elle a aussi exploité plus de 150 externats autochtones entre 1820 et 1969.

Lundi soir, les cloches des églises sonneront avant un service commémoratif à la cathédrale anglicane St. John’s de Winnipeg.

L’office religieux sera diffusé dès 19 h en direct sur le site web et la chaîne YouTube du gouvernement du Manitoba.

Depuis le décès de la reine, les drapeaux de nombreux édifices de la province ont été mis en berne, mais ils seront de nouveau hissés à la fin des services commémoratifs.

Un ruban noir a été placé sur le portrait de la Reine dans l'édifice législatif et sur les drapeaux du Canada et du Manitoba dans le foyer principal, près du grand escalier.

Avec les informations de Darren Bernhardt