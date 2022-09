Rendre hommage à la reine autour d’une tasse de thé

Une photo de la reine se trouve près de la table remplie de petits sandwichs au concombre, de tartes et de carrés au citron. Un majordome sert même le thé aux convives. L’ambiance est à l’anglaise.

La reine a marqué plusieurs générations durant ses 70 ans sur le trône. Mme Hilchey n’a d’ailleurs connu d’autre monarque que la reine Élisabeth II.

Karen Hilchey n’a connu d’autre monarque que la reine Élisabeth II. Photo : Radio-Canada

Originaire d’Halifax, Karen Hilchey a grandi avec les devises god save the queen , the queen can do no wrong et you do not question the queen .

« Mes parents nous ont même amenés à Londres pour le 25e [anniversaire du règne] de la reine. [...] J’ai grandi là-dedans, ça fait partie de qui je suis. » — Une citation de Karen Hilchey

Elle considère d’ailleurs que l’on est bien mieux sous le régime monarchique que sous le régime des Français ou des Espagnols qui ont abandonné leurs colons .

C’est une grande dame qui a donné sa vie au service [de ses sujets] , ajoute-t-elle.

Lorsque questionnée sur l’avenir de la monarchie, Mme Hilchey ne pense pas que le roi Charles III a ce qu’il faut.

Il n’a pas le charme, la diplomatie de sa mère, et le charisme. Je ne suis pas sûr qu’il est bien aimé , confie-t-elle.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier