Un festival qui rappelle l’importance du ciel nocturne au Yukon

Parcs Canada, l’un des responsables du festival travaille d’ailleurs à faire entrer le parc national dans la liste des réserves de ciel noir du pays, ce qui veut dire que l’endroit serait protégé de la pollution lumineuse.

Membre de la Société astronomique du Yukon, David Miller est passionné d’astronomie depuis près de 60 ans. Aujourd’hui, il enseigne aux gens à observer le ciel à travers la lentille d’un télescope et n’hésite pas à parler de ses craintes en lien avec la pollution lumineuse.

La majorité de la population mondiale n’a jamais vu le ciel nocturne. Ils peuvent peut-être apercevoir une étoile brillante, mais seulement quelques-unes d’entre elles , illustre-t-il.

Même si le festival célèbre tout particulièrement l’obscurité du ciel nordique, des ateliers ont eu lieu tout au long de la journée pour toute la famille. Photo : Sissi De Flaviis/CBC

Il ajoute qu’en règle générale, les gens ne peuvent pas observer les milliers d’étoiles et même les galaxies qui sont pourtant visibles à l’oeil nu, sans l’aide d’un télescope.

Plusieurs artistes et festivaliers présents ont également souligné l’importance de protéger l’obscurité du ciel de la pollution lumineuse.

Je pense que les gens sont plus conscients de la surstimulation et de l’épuisement qu’ils peuvent ressentir dans un espace urbain. Alors d’avoir accès à des espaces complètement noirs et intacts, c’est quelque chose de vraiment spécial , explique l’artiste environnemental et scientifique Megan Leung qui animait un atelier de peinture d’aurore boréale.

Le festival comptait d’ailleurs plusieurs ateliers et activités organisés par la Société astronomique du Yukon et la Société Yukon Words, incluant des présentations d’astronomie, des leçons de photographie nocturne et de l’observation d’étoiles.

Pour sa part, l’autrice Ellen Bielawski animait un atelier d’écriture, elle qui explique que le travail de sa vie se passe à mieux comprendre son environnement au nord du 60e parallèle. S’associer avec Parcs Canada pour un tel événement est, croit-elle, un moyen de sensibiliser la population sur certains concepts nordiques.

Si on ne connaît rien sur les cieux nordiques et nocturnes, nous ne pouvons pas les protéger et nous les perdrons , assure-t-elle.

Avec les informations de Sissi De Flaviis