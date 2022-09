Cambrian lance un baccalauréat en gestion des affaires dans le Nord

Dès 2023, le Collège Cambrian offrira un nouveau baccalauréat de quatre ans en administration des affaires. Il s'agit d'une première pour un collège nord-ontarien; une initiative qui vise à offrir plus d’options aux étudiants de la région.

Tout comme pour les baccalauréats traditionnels, les étudiants de Cambrian pourront poursuivre leurs études s’ils le souhaitent , indique la vice-présidente aux études Paula Gouveia. S’ils veulent obtenir une maîtrise une fois sur le marché du travail, ils auront l’option.

Ce programme permet la spécialisation en comptabilité, en analyse de données ou en marketing numérique et offre aussi un stage professionnel de 14 semaines.

Plusieurs diplômés en affaires du collège ont réclamé une telle option au fil des années.

Avant il fallait les rediriger vers d’autres écoles , raconte le doyen de l’école des affaires du Collège Cambrian, Parvinder Arora.

Nous comprenons ce que les employeurs veulent et ce que les étudiants recherchent et nous croyons que ce programme est la meilleure réponse , croit-il. Ils veulent la théorie d’un baccalauréat et la formation pratique en affaires que nous fournissons déjà.

Le président du Collège Cambrian, Bill Best, abonde dans le même sens.

Les employeurs d’ici et d’ailleurs cherchent des gens qualifiés, autant en matière de théorie que d'habiletés. C’est pourquoi nous voulons tirer avantage de la demande pour offrir ce programme , dit-il. Je crois que nous avons le meilleur des deux mondes.

Avec les informations de Martha Dillman de CBC