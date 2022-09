Un nouveau programme de formation en français pour les préposés aux bénéficiaires

Le Conseil scolaire catholique (CSC) Nouvelon lance un nouveau programme de formation, qui sera offert par l’entremise de son école d’éducation permanente Carrefour Options + dans les régions de Sudbury et Espanola.

Pendant les trois premiers mois, les étudiants recevront une formation théorique gratuite qui sera suivie d’un stage pratique rémunéré de trois mois.

C’est la concrétisation d’une idée semée il y a quelques années , explique la directrice du Carrefour Options +, Jocelyne Leclair, pour donner aux étudiants cette possibilité-là de suivre un programme qui pourrait leur fournir, par la suite, une carrière .

Il aura toutefois fallu trouver du financement ainsi que des ressources d’enseignement et d’apprentissage en français. Le CSC Nouvelon a aussi reçu l’appui du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), qui était le seul conseil scolaire franco-ontarien à offrir une telle formation jusqu’à présent  (Nouvelle fenêtre) .

La première cohorte entamera sa formation théorique le 1er novembre. Pour l’instant, le CSC Nouvelon n’accueillera que 10 étudiants au maximum.

Le programme est ouvert aux personnes âgées d’au moins 18 ans qui détiennent un diplôme d’études secondaires de l’Ontario ainsi qu’aux adultes qui ont complété leur 10e année.

Mme Leclair a déjà effectué des contacts avec divers établissements qui pourraient vouloir accueillir des étudiants en stage.

« Les établissements sont très heureux d’accueillir de nouveaux apprenants, parce qu’on sait que dans la région de Sudbury et à travers la province, on a une pénurie de gens qui peuvent appuyer et on a une population vieillissante ici à Sudbury aussi. »