Pierre Kwenders remporte le prix Polaris 2022

Pierre Kwenders a été couronné lundi soir pour son album José Louis and the Paradox of Love au gala Polaris, au terme d’une soirée qui a vu les10 finalistes du trophée canadien se donner en spectacle sur la scène du Carlu, à Toronto.

En recevant son trophée, l'artiste montréalais d'origine congolaise a expliqué qu'il avait perdu trois personnes qui lui étaient chères au cours des derniers mois.

J'avais l'impression que la vie allait mal. Ou était-ce que je devenais vieux? Mais ce soir, je me souviens pourquoi je crée la musique que je crée, et que je raconte les histoires que je raconte. Je raconte les histoires de ces gens qui m'ont inspiré , a-t-il déclaré, émotif.

José Louis and the Paradox of Love est un opus enregistré aux quatre coins du monde dans cinq langues différentes. Il mêle rumba congolaise, rap, R'n'B et jazz, en plus de cumuler de nombreuses collaborations.

Hubert Lenoir, Lisa LeBlanc et Ouri finalistes

Le prix Polaris 2022 échappe donc à l’enfant terrible de la pop Hubert Lenoir, qui était à la recherche d’une victoire après avoir été finaliste il y a quatre ans, au même moment que Pierre Kwenders.

La compositrice montréalaise Ourielle Auvé, alias Ouri, et la chanteuse acadienne Lisa LeBlanc, également en quête d’un premier prix Polaris, sont aussi reparties de la soirée bredouille.

Hubert Lenoir a offert une prestation haute en énergie au gala Polaris. Photo : La Presse Canadienne

Le trophée, qui est présenté par CBC Music, récompense le meilleur album canadien de l'année précédente, indépendamment du genre ou des ventes.

La distinction est décernée par un jury de 11 spécialistes de la musique venant de médias locaux et nationaux, et est accompagnée d'une récompense de 50 000 $.

Parmi la cuvée de 2022, on trouve également Shad, Charlotte Day Wilson, Snotty Nose Rez Kids, Destroyer, OMBIIGIZI et Kelly McMichael.

Daniel Monkman et Adam Sturgeon, du groupe OMBIIGIZI, qui propose de la «musique autochtone futuriste», quelques heures avant le gala Polaris Photo : La Presse Canadienne

La soirée, animée par la personnalité de CBC Music Angeline Tetteh-Wayoe, a laissé une grande place aux performances des artistes en nomination, qui ont offert des prestations tantôt calmes et planantes, tantôt dansantes et colorées.

C'est Cadence Weapon, gagnant l'an passé pour Parallel World, qui a été le premier à chauffer la foule en début de gala avec son hip-hop combatif.