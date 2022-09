Bonifier la formation des commissions des services policiers : un engagement négligé

Le « modèle de Thunder Bay » qui devait servir à former les membres des commissions des services policiers à travers l’Ontario n’a pas été créé, contrairement à ce qui avait été annoncé en 2019, selon Alok Mukherjee, un ancien président de l’Association ontarienne des commissions des services policiers (AOCSP).

Ce modèle devait être mis en place pour s’assurer que les forces de l’ordre soient tenues de rendre des comptes.

M. Mukherjee a fait cette affirmation vendredi, alors qu’il présentait aux médias le rapport intermédiaire du groupe d’experts indépendants recruté par la Commission des services policiers de Thunder Bay (CSPTB).

Celui qui préside le groupe a rappelé que le modèle Thunder Bay avait été recommandé en 2018 par l’ancien sénateur Murray Sinclair après une enquête sur la CSPTB demandée par la Commission civile de l’Ontario sur la police (CCOP).

L'ancien sénateur indépendant Murray Sinclair avait recommandé fin 2018 le démantèlement temporaire de la Commission des services policiers de Thunder Bay en raison du racisme systémique qu’il avait pu observer. Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

M. Mukherjee affirme que le ministère du Solliciteur général de l’Ontario, sous le gouvernement libéral, finançait la formation obligatoire des administrateurs, offerte par l’ AOCSP .

Le gouvernement Ford, élu en 2018, n’a toutefois pas fourni les fonds pour permettre le développement du modèle de Thunder Bay .

Les membres de la CSPTB ont tout de même reçu une formation en 2019, grâce au financement libéral déjà versé à l’ AOCSP.

C’est un enjeu en ce moment, et un sujet de conversation au sein de l’ AOCSP et des commissions des services policiers , a déclaré Alok Mukherjee.

« Les membres des commissions découvrent qu'ils sont jetés dans la mêlée [et] ils se démènent pour savoir comment offrir une gouvernance à [un chef ou une cheffe de police] qui a beaucoup plus de ressources et de formation qu’eux. » — Une citation de Alok Mukherjee, président du groupe d'experts indépendant recruté par la Commission des services policiers de Thunder Bay

M. Mukherjee affirme que la province doit en faire plus pour outiller les personnes qui siègent à ces commissions.

Des changements qui commencent par le sommet

Lors du point de presse, Alok Mukherjee a présenté des propositions d'actions conçues pour orienter la sélection d'un nouveau chef de police et la formation d'une nouvelle commission des services policiers après les élections municipales.

Le Service de police de Thunder Bay et la commission civile qui le supervise font face à de profondes divisions politiques et à des problèmes de santé mentale qui touchent les agents.

Des enquêtes ont été ouvertes dans les derniers mois, notamment par la Police provinciale de l'Ontario.

Plusieurs plaintes ont été déposées au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario par des policiers, des employés civils et une membre de la CSPTB .

La commission a été placée sous la tutelle d'un administrateur externe en avril, peu de temps après avoir recruté le groupe d'experts.

Le rapport intermédiaire est intitulé Une note de service urgente à la Commission des services policiers de Thunder Bay de la part du groupe d'experts indépendants .

Selon Alok Mukherjee, il y a une occasion d’agir maintenant, sans attendre le rapport final de son groupe, qui sera déposé en janvier 2023, notamment en raison du départ imminent à la retraite de la cheffe Sylvie Hauth.

En plus de M. Mukherjee, le groupe de travail comptait entre autres le président de l'Association des policiers de l'Ontario, Mark Baxter, l’ancien chef de la police de North Bay, Paul Cook, l’ancien chef adjoint de la police de Toronto, Keith Forde, et l’avocate autochtone Candice Metallic.

Pour arriver à leurs propositions, les membres du groupe d’experts ont consulté plusieurs documents, y compris le rapport de Murray Sinclair et celui du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police.

Ils ont aussi rencontré plus de 70 personnes et organisations, dont des chefs autochtones, des policiers et d’anciens membres de la CSPTB .

Alok Mukherjee presse la Commission des services policiers de Thunder Bay de faire des efforts pour attirer des candidats autochtones ou racialisés pour remplacer Sylvie Hauth. Photo : CBC/Sinisa Jolic

Sans le suggérer lui-même, il mentionne que plusieurs personnes consultées dans les dernières semaines souhaitent que le prochain chef ou la prochaine cheffe ne soit pas déjà un employé du SPTB .

Les experts indépendants énumèrent plusieurs caractéristiques qui devraient être considérées lors de la sélection du prochain chef, dont l’expérience en gestion, ainsi que la connaissance des Premières Nations de la région et de leurs relations avec la Ville de Thunder Bay.

Une des priorités du prochain chef devrait être d’établir un partenariat officiel avec les services policiers autochtones.

Une représentation autochtone obligatoire

Le groupe d’experts veut aussi que la CSPTB devienne la première commission du genre au Canada à avoir obligatoirement une représentation autochtone minimale.

Le groupe d'experts conseille d'élargir le conseil de cinq à sept membres, avec l’accord de la province, et de former adéquatement ces personnes.

Le comité suggère fortement de réserver un siège pour un membre de la Première Nation de Fort William, voisine de Thunder Bay, et deux autres pour un représentant d'une autre Première Nation du Nord-Ouest.

La Première Nation de Fort William vit tout juste au sud de Thunder Bay. Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

En ce moment, le comité est formé de deux membres du conseil municipal de Thunder Bay, d’un membre du public nommé par la Ville et de deux autres membres choisis par la province.

Le groupe d'experts prône aussi des mandats de cinq ans pour la présidence et la vice-présidence de la CSPTB , pour assurer plus de stabilité, et faire de la présidence un poste à temps plein avec le même salaire que celui des conseillers municipaux.

Selon Alok Mukherjee, la Municipalité devrait prendre l'initiative de communiquer avec la province et les Premières Nations de la région pour recruter les meilleurs candidats pour la CSPTB .

Le rapport présente aussi les principales actions que devraient poser les prochains membres de la commission.

Améliorer le climat de travail

Le troisième enjeu abordé dans le rapport intermédiaire est celui des relations de travail.

Le groupe d’experts presse la CSPTB de s’engager à implanter un modèle de relations de travail qui prend en compte les traumatismes et de faire appel à un expert indépendant pour développer de nouvelles politiques internes en ce sens.

Le rapport recommande aussi la création d’une unité responsable des questions d’équité, de diversité et d’inclusion.

Avec les informations de Jon Thompson de CBC