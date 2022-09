Les Lions de Trois-Rivières à la conquête de nouveaux publics

Les Lions de Trois-Rivières entrent dans la phase de développement de leur franchise sportive, après une première saison de mise au point qui les aura menés jusqu’aux séries éliminatoires. « On a eu une très belle saison, maintenant il faut bâtir là-dessus », déclare le président et chef de la direction de l’équipe, Mark Weightman, qui en fait sa mission à un mois du début de la saison.

L’organisation considère qu’elle est mieux préparée pour amorcer sa deuxième campagne qui débutera le 21 octobre. Il y a beaucoup beaucoup de travail à faire encore, c’est toujours une période de l’année très occupée, mais si on se compare à l'année passée à pareille date, on est en voiture. , rapporte le patron de la franchise.

La vente d’abonnements de saison suit les objectifs de l’équipe, ajoute-t-il, ce qui lui permet de se consacrer à deux nouvelles entreprises. Les Lions veulent diversifier leurs forfaits pour inculquer de nouvelles habitudes de fréquentation chez les amateurs de hockey et solidifier leurs liens avec la communauté trifluvienne.

Ça va très bien… Maintenant, on peut se permettre de lancer d’autres forfaits, parce que ce n’est pas tout le monde qui veut aller voir 36 matchs , fait remarquer Mark Weightman.

Pour séduire les visiteurs occasionnels, l’équipe propose cette année un forfait ludique qui donne accès aux matchs qui auront lieu les mercredis impairs de chaque mois. Si les Lions l’emportent, le détenteur d'un forfait gagnant-gagnant pourra revenir gratuitement la semaine suivante.

Si on gagne tous les matchs impairs les mercredis, ça veut dire que la personne qui a acheté un forfait de cinq matchs va en avoir dix. Tout le monde aime faire un peu de gages sur le sport. De façon indirecte ça devient une gageure sur les Lions , explique son président.

La pandémie a lancé une balle courbe à l’organisation l’an dernier en forçant le report d’affrontements et de matchs devant public, mais Mark Weightman se donne plusieurs années pour assurer sa santé financière. Quand on lance une nouvelle franchise, c'est toujours un plan à long terme, souvent sur 3 à 5 ans.

L’entreprise trifluvienne compte également sur l’engagement communautaire pour garantir sa croissance. La levée de restrictions sanitaires devrait lui permettre d’aller à la rencontre des citoyens, dit son président.

On est une entreprise trifluvienne. On veut jouer un rôle actif dans la communauté… Donc, on a eu des discussions avec les gens d’Hockey Mauricie et des commissions scolaires dans la région pour voir comment on pourrait s’impliquer auprès des jeunes avec des activités.

L’organisation n’a pas dévoilé les détails de ces partenariats.

Les Lions affronteront les Mariners du Maine le 21 octobre.