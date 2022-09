Les organismes en santé mentale demandent plus de financement et plus de visibilité

Alors que la pandémie a exacerbé les besoins de la population pour des services d'aide en santé mentale, certains organismes de première ligne considèrent que leur travail de prévention mériterait d'abord d'être mieux connu.

« On a une expertise. On est sur le terrain. On est avec les gens. On les suit au quotidien. Le réflexe, c'est souvent d'envoyer les gens à l'urgence ou dans les zones de crise. C'est bien, mais on est là nous aussi. » — Une citation de Kyliane Guay, intervenante en promotion de la santé mentale pour l'organisme Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent

La santé mentale, ça touche tout le monde. Souvent, on pense qu'il faut avoir un problème ou un diagnostic pour pouvoir avoir accès à ces outils-là, pour avoir besoin de se rappeler des choses positives, mais en fait, ça concerne tout le monde , souligne Kyliane Guay, intervenante en promotion de la santé mentale pour l'organisme Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent.

Intervenante en promotion de la santé mentale pour l'organisme Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent, Kyliane Guay estime que les services offerts par les différents organismes devraient être mieux connus. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Les 170 organismes communautaires de la région souhaitent être davantage valorisés par Québec et, surtout, mieux financés.

C'est du temps à remplir des demandes de subventions, à faire de l'autofinancement, et ce temps-là, malheureusement, n'est pas mis en intervention, n'est pas mis dans les activités avec les gens , illustre la coordonnatrice de la Table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent, Émilie St-Pierre.

« Au Bas-Saint-Laurent, c'est environ 20 millions [de dollars] qui nous manquent annuellement pour réussir à mener à bien nos missions. » — Une citation de Émilie St-Pierre, coordonnatrice de la Table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent

Selon ces organismes, le fait d'investir davantage pour qu'ils mènent à bien leurs missions améliorerait la prévention en santé mentale.

Ils estiment qu'on devrait soigner sa santé mentale comme on soigne sa santé physique, c'est-à-dire comme on pratiquerait une activité physique, par exemple.

Coordonnatrice de la Table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent, Émilie St-Pierre estime que les organismes perdent trop de temps à boucler leur financement. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Ces organismes croient que l'augmentation de leur financement leur permettrait notamment de faire des économies.

On est dans une situation très délicate où, si ce n'est pas très important, on ne s'occupe pas de toi, mais pendant ce temps-là, les gens vivent des choses. Et ils coûtent cher, parce que si on sort notre calculatrice, il n'y a rien qui coûte plus cher que d'attendre qu'un problème dégénère , affirme le directeur de l'organisme de travail de rue En Tout C.A.S., Luc Jobin.

« Investir un dollar en psychothérapie en éviterait deux en matière d'intervention plus intensive. » — Une citation de Luc Jobin, directeur de l'organisme En Tout C.A.S.

L'Association canadienne pour la santé mentale évalue à près de 80 milliards de dollars le coût des soins en santé mentale prodigués en 2021.

D'après un reportage de Perrine Bullant