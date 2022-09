Distorsions : les multiples visages des troubles alimentaires

Selon Statistique Canada, un million de résidents répondent aux critères diagnostiques pour différents types de troubles alimentaires.

En Saskatchewan, le BridgePoint Center for Eating Disorders affirme que seulement 10 % des personnes atteintes de tels troubles cherchent de l’aide.

Difficile à détecter à vue d’oeil

Une étude publiée par le Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry indique que 6 % des adolescents canadiens diagnostiqués seraient en insuffisance pondérale.

Selon une étude internationale publiée dans lejournal Biological Chemistry en 2013, le quart des répondants atteints d’hyperphagie boulimique ont un indice de masse corporelle considéré dans la normale.

Les troubles alimentaires ne discriminent pas , affirme la nutritionniste de Saskatoon, Sophia Khan. Il est donc difficile de voir qu’une personne souffre de ce type de troubles.

Il peut aussi être difficile pour ces personnes de se faire entendre, puisqu’elles ne ressemblent pas aux portraits que s’en font leurs proches.

Des femmes de tous âges

À 18 ans, Ocean Tonn indique que les médecins minimisent les problèmes avec lesquels elle vit, affirmant qu'elle est en pleine santé alors qu'elle ressent le contraire. Photo : Radio-Canada / Hannah Crease-Maclean

Ton corps ne sait pas à quel point tu es malade , affirme la danseuse de 18 ans de Weyburn, en Saskatchewan, Ocean Tonn. Il s’agit d’un problème de santé mentale, pas d’une maladie physique.

En 2006, l’International Journal of Eating Disorders a conclu une étude affirmant que 3 % des femmes font face à des troubles alimentaires, tous âges confondus.

Julie Gobeil, 36 ans, atteinte d’hyperphagie boulimique et de trouble des méthodes compensatoires. Photo : Radio-Canada / Hannah Crease-Maclean

Plus j’étais mince, moins j’étais en santé , affirme Julie Gobeil, 36 ans, ajoutant que son état, présent à l’enfance, s’est détérioré dans sa vingtaine. Atteinte d’hyperphagie boulimique et de trouble des méthodes compensatoires, on la félicitait lorsqu’elle perdait du poids.

Il faut se défaire de nos biais grossophobes, qui associent la maigreur à la santé , explique Mme Gobeil. Selon ma propre expérience, c’est le contraire qui est vrai.

Sydney Luther a commencé à avoir un rapport problématique avec la nourriture alors qu'elle entrait à l'université. Photo : Radio-Canada / Hannah Crease-Maclean

Les gens ont vraiment l’impression que c’est un choix , relate Sydney Luther, une femme de trente ans vivant dans la Ville des Ponts. C’est un problème de santé mentale, en fait, c’est une forme de compulsion qui est très difficile à contrôler

À l’université, Mme Luther a commencé à avoir des épisodes de sous-alimentation, suivis de phases boulimiques, la menant à prendre du poids sans grand contrôle sur sa situation physique.

La communauté LGBTQ+ surreprésentée

À 27 ans, Sarah Hails conclut qu'il est impossible de dresser un portrait unique des troubles alimentaires. Photo : Radio-Canada / Hannah Crease-Maclean

Je ressentais beaucoup de colère à propos de la forme de mon corps , affirme Sarah Hails, 27 ans, originaire de Saskatoon. Iel a commencé à restreindre son alimentation à 15 ans afin d’atteindre un but inatteignable .

Selon une étude publiée dans le Journal of Eating Disorders en 2020, les membres de la communauté LGBTQ+ sont plus susceptibles de souffrir de troubles alimentaires

Les hommes aussi

Les hommes représentent 20 % des personnes affectées par des troubles alimentaires, selon le National Eating Disorder Information Centre, un programme du University Health Network (UHN) au sein du Toronto General Hospital.

Les hommes seraient aussi mal ou sous-diagnostiqués, selon une étude publiée par Eating Disorders: The Journal of Treatment and Prevention (EDJTP) en 2012. Les hommes seraient plus sensibles aux appels à la musculation,cherchant à prendre du poids tout en perdant de la masse graisseuse.

Jeffrey Grant Crawford affirme avoir ressenti une certaine pression afin de correspondre à un standard esthétique, en tant qu'homme gai. Photo : Radio-Canada / Hannah Crease-Maclean

À Saskatoon, Jeffrey Grant Crawford a commencé à vivre avec des troubles alimentaires dès sa dernière année au secondaire. Le coureur et mannequin de 33 ans est depuis obsédé par l’idée d’une alimentation saine , se sentant obligé de satisfaire certains critères esthétiques en tant qu’homme gai.

En 2011, l’International Journal of Eating Disorders a publié une étude selon laquelle les troubles alimentaires sont aussi prévalents d’un groupe ethnique à un autre, mais que les personnes qui ne sont pas blanches sont sous-représentées dans les recherches universitaires et les reportages médiatiques liés au phénomène.

Aakashdeep Mundi affirme avoir cherché à correspondre à des standards occidentaux en matière de forme physique. Photo : Radio-Canada / Hannah Crease-Maclean

Ayant immigré au Canada en tant qu’adolescent, l’Indien Aakashdeep Mundi, 24 ans, a intégré l’équipe de football, mangeant afin de prendre un maximum de poids. Quand il s’est mis à l’escalade, il a adopté l’habitude contraire.

Ma définition d’un trouble alimentaire, c’est quand la nourriture ne représente qu’un outil, un moyen vers une fin, plutôt qu’une source de plaisir qu’on peut chérir , explique Aakashdeep Mundi.

La suite des choses

L’organisme Canadian Eating Disorders Strategy revendique une meilleure éducation en la matière auprès des professionnels de la santé, en plus de réaliser une meilleure sensibilisation auprès du public.

Il faudrait également favoriser les recherches auprès des différentes communautés afin de mieux desservir les différentes populations, affirme l'organisme.

Avec les informations de Natascia Lypny et Hannah Crease-Maclean