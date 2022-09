La chasse à l’orignal est ouverte au Nouveau-Brunswick

« On n’aura pas beaucoup de sommeil ce soir parce qu’on est trop excité d'y aller! » lance Rémy Poirier. Il n’a pas eu de chance au tirage cette année, mais il a la chance d’accompagner son ami, Stéphane Poirier.

C’est dans la zone 5, près de Charlo, que Rémy Poirier chasse cette année. Lundi soir, ils en étaient aux derniers préparatifs avant le début de la saison de la chasse à l’orignal, qui se déroule du 20 au 24 septembre.

Les amateurs de chasse attendent avec impatience cette semaine de chasse à l'orignal. Photo : Radio-Canada

On se promène dans la forêt puis on essaie de voir où sont les orignaux. On a des blocs de sel un peu partout avec des caméras, explique-t-il.

Rémy Poirier est amateur de chasse, mais n’a pas toujours eu de la chance lors des tirages de permis, comme plusieurs. Dans les 18 dernières années, son nom n'a jamais été tiré. C’est donc avec des amis et des membres de sa famille qu’il peut parfois profiter de la saison de la chasse.

« J’aimerais que ça soit une tradition, mais ce n'est pas toujours le cas. » — Une citation de Rémy Poirier, chasseur

Cette année, le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie a distribué 5107 permis de chasse à l’orignal. Il s’agit d’un sommet depuis 1995. Cependant, les chasseurs avaient abattu moins d’orignaux l’année dernière qu’en 2020, avec un taux de succès de 62 %.

Pour Rémy Poirier et les autres détenteurs de permis de chasse, il ne reste plus qu’à attendre, et se croiser les doigts.