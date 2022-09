Élections dans Matane‒Matapédia : Pascal Bérubé au tournoi des candidats

L’équipe de la polyvalente de Matane s’est rendue à la compétition nationale contre les Eudistes de Rosemont. On est devenu la meilleure école publique au Québec avec Génies en herbe , lance le député sortant.

Député depuis 15 ans, dont 10 ans dans les limites actuelles de la circonscription, Pascal Bérubé a fait de Matane‒Matapédia, un château fort du Parti québécois.

Il ne tient toutefois rien pour acquis et rappelle que toutes les voix comptent. Sa défaite à sa première tentative pour se faire élire en 2003 reste encore un amer souvenir, près de 20 ans plus tard.

Sa vie, ses loisirs tournent autour de la politique. Toutefois, si vous fréquentez les marchés aux puces de la circonscription, vous avez des chances de le croiser en train de feuilleter un vieux bouquin ou de traquer une relique de l’ancien festival de la Crevette. S’il le peut, il rapportera une trouvaille à un ami.

Le candidat estime que l'aide aux aînés et aux plus vulnérables reste le principal mandat des députés. Photo : Gracieuseté : Pascal Bérubé

L’homme a une excellente mémoire des dates et des faits et bien peu de choses de l’histoire locale lui sont méconnues. Il est, comme on dit, un homme de sa région, celui qui connaît tout le monde et que tout le monde connaît.

D’ailleurs, il comprend mal qu’un député puisse ne pas habiter sa circonscription.

À 47 ans, Pascal Bérubé entame sa septième campagne électorale. Sa plus grande fierté reste celle d’avoir pu aider des centaines voire des milliers de ses concitoyens. Ce sont des dossiers qui ne font pas la manchette parce que ce sont des gens qui viennent me voir en toute confidentialité.

Il est bien conscient de la fierté de la population pour son travail de député. Il s’en dit également très fier. C’est un cas assez unique au Québec en ce qui a trait au taux de satisfaction , commente M. Bérubé.

Pour lui, le Parti québécois reste à jamais le parti de René Lévesque. Il reconnaît dans le parti, les valeurs qui portent son action politique Je suis indépendantiste, régionaliste, humaniste, et écologiste.

Main-d'œuvre

La priorité pour notre région est de recruter de la main-d'œuvre spécialisée pour des besoins importants, on a besoin d'infirmières, on a besoin de médecins, on a besoin de dentistes, d'optométristes et même de vétérinaires , constate le député sortant.

Propositions et engagements : Promouvoir tout ce que le milieu matanais, métissien et matapédien peut offrir;

Faire en sorte que les aînés puissent travailler sans être pénalisés par l’impôt.

Pascal Bérubé estime que la région a beaucoup à offrir. Pas de circulation, le coût des maisons qui est plus accessible qu'ailleurs, la liberté de faire ce qu'on souhaite, il y a bien des gens qui ont envie de changer de vie depuis la pandémie et je pense que je suis le meilleur promoteur , fait valoir Pascal Bérubé.

Le défi de la main-d'oeuvre repose, selon le député, sur la capacité d'attraction de la région dont il faut promouvoir les avantages (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Transport

Un sujet dont on a beaucoup parlé depuis les dernières années et où il a beaucoup à faire , note M. Bérubé.

Propositions et engagements : Diminuer le prix de l'essence;

Développer le transport collectif de notre région;

Diminuer la dépendance au pétrole des entreprises agricoles, des entrepreneurs, des citoyens;

Rendre plus accessibles les vols aériens à l'intérieur du Québec;

Améliorer les horaires et l’accès au transport interurbain par autobus;

Travailler au retour du train de passagers dans la circonscription;

Créer une assurance dédommagement pour les passagers pénalisés par une panne du F.-A.-Gauthier ou assurer un service aérien lors des ruptures de service.

Logement

Propositions et engagements : Fournir aux aînés les soins appropriés pour qu’ils puissent demeurer à domicile;

Créer des coopératives de logements dans les petits milieux pour que les aînés puissent demeurer dans leur communauté;

Favoriser les initiatives privées pour la construction de logements;

Développer des résidences étudiantes à proximité du cégep de Matane.

J’aimerais qu’on augmente la population étudiante du cégep de Matane , souligne Pascal Bérubé.

Infrastructures municipales

C’est un dossier presque complètement réglé, indique M. Bérubé, sauf un, le complexe aquatique à Matane. C'est le gros morceau qui manque et aucun programme pour ça présentement, relève le candidat du PQ.

Les priorités des prochaines années pour les municipalités seront, selon lui, la gestion de l’eau, les garages municipaux et les infrastructures culturelles. Je pense qu'il ne faut pas abandonner l'idée d'avoir une véritable salle de spectacle.

Propositions et engagements : Soutenir les demandes des municipalités;

Investir dans des écoles de qualité;

Préserver notre patrimoine bâti.

Pauvreté

La priorité, estime le député sortant, c'est de s'occuper des plus vulnérables quotidiennement à travers les dédales des ministères et je le fais de façon plutôt efficace avec mon équipe depuis des années. Et ça devrait être la priorité pour chacun des députés de ce territoire de s'occuper d'abord des plus vulnérables qui viennent à notre rencontre.

Propositions et engagements : Augmenter le salaire minimum à 18 $/l’heure en trois ans;

Verser une allocation de 1200 $ aux personnes qui gagnent moins de 50 000 $ par année;

Verser une allocation de 750 $ aux personnes qui gagnent entre 50 000 $ et 80 000 $;

Instaurer des mesures fiscales favorables aux travailleurs aînés qui veulent retourner travailler;

Développer de nouvelles places en CPE;

S’assurer que les coûts du logement demeurent abordables pour les plus démunis.

Ruralité

Quand on est député d'une circonscription comme Matane-Matapédia, on est conscient que la ruralité, c'est notre quotidien. Quarante-cinq municipalités dans la circonscription où j'ai obtenu des infrastructures pour chacune d'entre elles. L’objectif est d’aller chercher un maximum d'argent pour ces municipalités qui ont souvent peu de moyens , explique celui qui représente la circonscription depuis cinq mandats.

« Être député de cette circonscription, c'est être l'allié de la ruralité, d'être de la ruralité. » — Une citation de Pascal Bérubé, candidat du PQ et député sortant de Matane-Matapédia.

Propositions et engagements : Assurer le développement de la couverture cellulaire;

Assurer le développement d’Internet à haute vitesse;

Développer le modèle coopératif pour contrer les déserts alimentaires;

Soutenir la création de coopératives d’habitation pour les aînés;

Appuyer et soutenir les petits conseils municipaux.

Énergie renouvelable

C’est l'éolien, mais maintenant le solaire aussi dans la MRC de la Matanie. C'est la biomasse dans la Matapédia, donc des énergies qui permettent à la fois de combattre les gaz à effet de serre, mais aussi de créer des emplois, voire même d'exporter de l'énergie , fait valoir le député sortant.

Propositions et engagements : Relancer l'usine de Marmen, de Matane;

Avoir des appels d'offres qui favorisent les sous-traitants locaux et des retombées dans les localités du territoire;

Soutenir le développement de nouvelles technologies pour nous permettre de réduire la facture énergétique.

Ça prend, commente Pascal Bérubé, un gouvernement qui a une véritable volonté de développer les énergies renouvelables et celui qui en a fait le plus, c'est le Parti québécois. C'est grâce à lui qu'on a la filière éolienne dans notre région et les avantages fiscaux pour les régions.

Démographie

Ça passe d'abord par le recrutement dans des corps de métiers spécialisés, des infirmières, des médecins, des optométristes, des dentistes, des vétérinaires, des employés d'usines, des employés dans le commerce au détail, tout en tenant compte de la capacité d'accueil, c'est à dire de développer du logement et des places en CPE , analyse le candidat du PQ .

Propositions et engagements : Régionaliser l'immigration;

Faire la promotion de notre région en mettant de l’avant ses atouts.

Autonomie alimentaire

J’ai été actif dans plusieurs coopératives d'alimentation, que ce soit à Saint-Luc-de-Matane ou à Sainte-Adelme. C'est de favoriser les circuits courts, les marchés publics que j’ai soutenus durant les quatre dernières années. Je donne l'exemple moi-même en en achetant en priorité les produits locaux, les produits du terroir , indique Pascal Bérubé.

Propositions et engagements : La souveraineté alimentaire, c'est d'abord encourager les nôtres.

Pascal Bérubé, candidat du PQ et député sortant de Matane-Matapédia.

Soutenir les producteurs biologiques dans leur travail et leurs démarches;

Faire la promotion des produits de notre région dans les marchés extérieurs.

Santé

Le député milite pour que les hôpitaux de Matane et d'Amqui puissent offrir le service d'hémodialyse (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

« La santé, c'est la prévention aussi. Donc quand on investit en environnement, on investit en santé aussi. » — Une citation de Pascal Bérubé, candidat du PQ et député sortant de Matane-Matapédia.

Propositions et engagements : Recruter des infirmières spécialisées pour éviter les découvertures dans les blocs opératoires d’Amqui et de Matane;

Développer l'hémodialyse à Matane et à Amqui;

Améliorer la présence des médecins spécialistes à Matane et à Amqui;

Améliorer les remboursements en santé pour les patients qui doivent se rendre à l'extérieur pour se faire soigner;

S’assurer qu'on ait des médecins de famille partout sur le territoire, Développer les soins à domicile pour les aînés;

Abolir les horaires de faction des ambulanciers de Matane.

Ce texte a été mis en forme à partir de deux entrevues réalisées (une en ondes et une hors d'ondes) avec le candidat qui devait se prononcer en 60 secondes sur chacun des thèmes soumis.