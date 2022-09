Réforme municipale : les municipalités retiennent leur souffle devant le ministre Allain

Au Nouveau-Brunswick, les maires de plusieurs municipalités retiennent leur souffle en prévision d'une rencontre qui doit avoir lieu cette semaine avec le ministre responsable de la réforme municipale, Daniel Allain. Ils doivent notamment discuter du nouveau cadre fiscal et de la péréquation. Et les attentes sont grandes.

Les craintes des municipalités

Depuis la fin d'août, on se penche sur la question budgétaire. Je vous dirais que c’est probablement le point sur lequel il y a le plus d’inquiétudes. Et si tout ça peut dérailler, ce sera à cause de ça , soutient le maire de Caraquet, Bernard Thériault.

« On a des discussions entre les municipalités. Il y en a que ça empêche carrément de dormir à l’heure actuelle, parce qu’on ne sait pas. On est dans le néant. » — Une citation de Éric Marquis, maire d'Edmundston

Éric Marquis, maire d'Edmundston au Nouveau-Brunswick, le 2 septembre 2022. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Le maire d'Edmundston, Éric Marquis, croit que sa municipalité a absolument besoin d’une nouvelle formule de péréquation plus équitable. Avec la réforme, sa ville va doubler de superficie, mais gagnera moins de 1500 citoyens et seulement un peu plus de 20 millions $ additionnels dans une assiette fiscale de plus de 1,7 milliard $.

Sans changement dans le cadre de financement des municipalités, Edmundston pourrait faire face à un déficit avant même de planifier son premier budget postréforme.

Éviter « le pire scénario »

D’autres communautés de la province pourraient aussi devoir composer avec des manques à gagner, selon l'économiste André Leclerc, du campus d'Edmundston de l’Université de Moncton, dans un rapport qu’il a récemment produit pour l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Je n’ose même pas imaginer ce qu’un déficit voudrait dire pour Edmundston. Il faudrait monter la taxe foncière, ce qui est inconcevable. Ça voudrait dire des mises à pied et des fermetures d’infrastructures, dans le pire des scénarios. C’est pourquoi il faut une formule compensatoire pour des villes comme la nôtre, mais aussi pour Bathurst ou Miramichi, si nous ne voulons pas subir un manque à gagner aussi important , explique Éric Marquis.

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault Photo : Radio-Canada / René Landry

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, espère pour sa part que Fredericton ne laissera pas tomber les municipalités alors que la réforme tire à sa fin.

C’est de la responsabilité de la province de ne pas nous imposer un fardeau financier qui rendrait l’opération désastreuse. C’est la volonté de la province d’unir ces municipalités, c’est aussi sa responsabilité d’assurer une période de transition harmonieuse en étant un grand partenaire financier , estime ce maire, qui se dit tout de même très serein à l’aube de cette importante discussion.

Un moment critique pour l’ AFMNB

Cette rencontre est considérée comme un moment critique dans la réforme de la gouvernance locale, selon Yvon Godin, président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) et maire de Bertrand, dans la Péninsule acadienne.

On entre dans le nerf de la guerre , affirme-t-il sans détour.

Le maire de Bertrand et président de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Yvon Godin Photo : Radio-Canada / René Landry

Certaines cités et certaines villes devront faire des compressions incroyables si on garde le système de péréquation tel qu’il est , craint Yvon Godin, qui demande au ministre Daniel Allain une péréquation plus juste, une compensation pour les entités pénalisées financièrement et un financement adéquat pour les nouveaux services offerts par les commissions de services régionaux.

« C’est un projet magnifique, mais ça prend les dollars qui l'accompagnent. La réforme, c’est comme une Cadillac. Si tu n'as pas d’argent pour mettre du gaz dedans, ça ne fonctionnera pas. » — Une citation de Yvon Godin, président de l’Association francophone des municipalités du N.-B.

Encore à l'étape des discussions, dit le ministre

En entrevue au Téléjournal Acadie lundi, le ministre Daniel Allain n'était pas en mesure d'assurer qu'aucune municipalité ne serait aux prises avec un déficit.

Tout de suite, on va avoir des discussions, avoir des pourparlers avec les associations. On n'est pas encore rendus là [...] le pilier financier est important pour nous, donc on va certainement avoir de bonnes solutions , a-t-il dit.

Il a précisé qu'il respecte les différents échéanciers et que les municipalités seront fixées en octobre.

Je suis sûr qu'on va travailler avec les municipalités , a-t-il dit. On va [s'assurer] qu'on a une solution pour toutes les 77 nouvelles municipalités et les 12 districts ruraux.

Un automne chaud dans le monde municipal 4 octobre : une session législative cruciale Le ministre Daniel Allain va déposer lors de la prochaine session de l’Assemblée législative son projet de loi sur la péréquation. Cette loi est importante, car elle va encadrer la situation financière des nouvelles entités municipales après les fusions. Déjà, certaines municipalités sont inquiètes. Une étude montre que, sans changements au système de péréquation, une cinquantaine des 89 nouvelles entités (municipalités et districts ruraux) pourraient être déficitaires. 8 octobre : voulez-vous être maire ou mairesse? Le début du processus pour pourvoir les postes de conseillers et conseillères et de maires et mairesses commencera le 8 octobre. Si dans certaines régions on sait que plusieurs membres des conseils actuels se représenteront, dans d’autres, il s’agira de toutes nouvelles entités. Selon le ministre Allain, les citoyens recevront sous peu une lettre par la poste pour les informer dans quelle municipalité ils voteront. La fin de la période de mise en candidature est prévue pour le 28 octobre. 28 novembre : aux urnes Des élections municipales spéciales , comme les appelle le ministre Allain, auront lieu un peu partout dans la province le 28 novembre. Il s’agira des premières élections pour les toutes nouvelles municipalités. Dans d'autres cas, il s'agira d'élire certains membres du conseil pour représenter les changements dans certaines municipalités. Seules 18 communautés n'auront pas d'élection, indique Élections NB. 1er janvier : c’est officiel Les gouvernements locaux et les districts ruraux nouvellement restructurés seront officiellement constitués le 1er janvier 2023. Les élections municipales générales suivantes auront lieu en 2026. Il s’agira de la première fois que 100 % de l’électorat néo-brunswickois pourra voter aux élections municipales.

Avec des informations de Pascal Raiche-Nogue et de Nadia Gaudreau