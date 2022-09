Manque de bénévoles : le marathon de Québec en « situation d’urgence »

À moins de deux semaines du marathon Beneva de Québec, l’organisation lance un cri du cœur. Elle est toujours à la recherche de plus de 200 bénévoles, des gens essentiels au bon déroulement de l’événement.

Si pour l’instant il n’est pas question d’annuler ou de reporter l’une ou l’autre des cinq épreuves prévues la fin de semaine du 30 septembre au 2 octobre, la productrice déléguée chez Gestev, Marianne Pelchat, ne passe pas par quatre chemins pour expliquer la situation.

On ne peut pas faire abstraction qu’on est à 10 jours de l’événement et qu’on a besoin d’un dernier appel à tous pour que tout le monde comprenne l’urgence.

Plus de 1700 bénévoles ont déjà été recrutés. Toutefois, il en faut plus pour encadrer les plus de 8000 coureurs qui parcourront les rues de Québec.

« En marathon, les derniers kilomètres sont toujours les plus difficiles, et c'est probablement la même chose en recherche de bénévoles. » — Une citation de Marianne Pelchat, productrice déléguée chez Gestev

C’est le dernier 20 % qui nous manque et ce sont des postes de signaleurs , indique Marianne Pelchat qui compte faire du recrutement jusqu’à la veille de l’événement. Ce sont des gens qui sont le long du parcours, des postes où les bénévoles sont appelés à faire de la circulation automobile, mais surtout à encourager les coureurs , ajoute l’organisatrice.

Marianne Pelchat de Gestev est impliquée dans l'organisation du Marathon de Québec depuis 19 ans. Photo : Radio-Canada

Cet appel à la population est le deuxième en un peu plus de trois semaines. Marianne Pelchat croit que cette difficulté de recrutement s’explique par plusieurs facteurs.

Le marathon se retrouve un peu plus tard à l’automne, alors tous les autres événements ont déjà fait davantage de sollicitation. Est-ce que c’est la saison, les élections le lendemain, est-ce que c’est la fermeture du chalet aussi qui nous joue un tour? , se questionne-t-elle.

Le jour de la marmotte

La pénurie de bénévoles ne se fait pas sentir qu’au marathon. Gestev est également organisatrice de la Coupe du monde de vélo de montagne, le Vélirium, événement qui avait poussé Marianne Pelchat et son équipe à mettre les bouchées doubles afin de recruter des volontaires plus tôt cette année.

« J’ai un peu l’impression de vivre le jour de la marmotte. » — Une citation de Marianne Pelchat, productrice déléguée chez Gestev

Ces difficultés pourraient inciter l’organisation à revoir ses façons de faire. Il y a assurément un debriefing à faire à la lumière de ce qu’on a vécu dans les dernières semaines et derniers mois. Marianne Pelchat croit que son équipe devra revoir ses pratiques de recrutement. Il y a probablement à apprendre de ça , ajoute-t-elle, en souhaitant réussir à convaincre plus de gens à s’impliquer à l'avenir.

Pas une surprise

Le marathon de Québec et le Vélirium ne sont pas les seuls à vivre une pareille situation.

Le volet événementiel est plus difficile depuis un an , selon Catherine Montour, directrice générale du Centre d’action bénévole de Québec (CABQ).

Depuis 1976, cet organisme vient en aide aux organisations communautaires de la Capitale-Nationale relativement au recrutement de bénévoles. Le CABQ peut compter sur une banque de 2000 bénévoles actifs, mais comme dans plusieurs secteurs d’activité, Catherine Montour constate que la pandémie a changé la donne.

« J’ai l’impression que l’ère postpandémie attire moins les gens dans les grands événements. » — Une citation de Catherine Montour, directrice générale du Centre d’action bénévole de Québec

Malgré tout, elle croit que la planification demeure la clé du succès et elle invite les citoyens à s’impliquer.