La chanteuse Diane Guérin, connue sous le nom de Belgazou, s’est éteinte

L'artiste avait notamment connu un vif succès avec son premier album Belgazou : en suivant la fanfare, sorti en 1982, sur lequel on trouve les titres « Talk about it », « Quitter son île » et « Machine à plaisir ».

Elle a ensuite fait paraître les albums Fly (1984) et Où va la vie (1987) sous son pseudonyme avant de retrouver le nom de Diane Guérin avec l'opus J'l'aime encore (1991).

Interprète: Belgazou Compositeurs : Mireille Jacques, André Vincelli Source : Lautrec 83, 1er décembre 1982

Énergique et souriante, la chanteuse a fait sa marque avec ses prestations colorées et ses costumes flamboyants. Elle a également été mannequin et actrice.

Diane Guérin est née en 1948 à Lachine. Elle a pris sa retraite à l'âge de 55 ans et vivait dans un village au nord de Montréal.