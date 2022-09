L’ancien député d’Elmwood-Transcona Bill Blaikie s’éteint

L'ancien député fédéral et provincial néo-démocrate, Bill Blaikie, dont la carrière politique s'est étendue sur plus de trois décennies, est décédé à 71 ans.

Il s'est éteint chez lui, à Winnipeg, le samedi 24 septembre, entouré de ses proches, selon une publication faite par sa famille sur les réseaux sociaux.

C'est difficile d'exprimer avec des mots notre deuil, mais aussi notre gratitude pour tout l'amour, la sagesse et le plaisir qu'il nous a offert pendant toutes ces années , écrit la famille.

Bill Blaikie a été élu pour la première fois dans ce qui était alors la circonscription Winnipeg-Birds Hill, en 1979. Le nom de la circonscription a changé deux fois pendant son mandat, pour devenir Winnipeg-Transcona en 1988 et finalement, Elmwood-Transcona en 2004.

Pendant son séjour à Ottawa, Bill Blaikie a cherché à devenir chef du NPD fédéral, mais il a été battu par Jack Layton en 2003.

En 1984, il force la ministre de la Santé Monique Bégin à adopter la Loi canadienne sur la santé afin de faire face à la crise de surfacturation des médecins.

Cette pratique menaçait l'assurance-maladie universelle. Ainsi, la loi prévoit des déductions sur les transferts fédéraux en santé vers les provinces pour chaque dollar de surfacturation, ce qui a eu l'effet escompté pour la protection de l'assurance-maladie.

Comme porte-parole des Affaires extérieures, à la fin des années 1980, il a aussi demandé au Canada de mettre fin aux essais de missiles de croisière des États-Unis qui passaient au-dessus de son territoire.

Politique provinciale

En 2008, Bill Blaikie quitte la vie politique fédérale alors qu'il ne s'est pas représenté pour les élections fédérales.

L'année suivante, il est entré en politique provinciale. Il remporte le siège d'Elmwood pour le NPD lors d'une élection partielle.

Le gouvernement du Manitoba était alors dirigé par le Nouveau Parti démocratique. Le premier ministre Greg Selinger lui confie le poste de ministre de la Conservation et de leader parlementaire jusqu'à la fin de sa carrière politique en 2011.

Pendant son mandat, Bill Blaikie a joué un rôle important dans la concrétisation de cinq parcs provinciaux au Manitoba. En 2011, Greg Selinger notait que M. Blaikie a également beaucoup fait pour assurer la protection de la forêt boréale à l'est du lac Winnipeg.

En 2012, Nature Manitoba lui a décerné le Prix du Crocus des Prairies, pour cette réalisation.

La vie en dehors de la politique

À sa retraite de la vie politique, Bill Blaikie a enseigné la théologie à l'Université de Winnipeg. En 2011, il publie un livre sur la relation entre la spiritualité et la politique intitulé The Blaikie Report – An Insider’s Look at Faith and Politics.

Avant d'entrer dans le monde politique, il a été un employé du Canadien National de 1969 à 1974. Il a obtenu un baccalauréat en philosophie et en études religieuses de l'Université de Winnipeg.

En 1978, il est intronisé comme ministre de l'Église unie.