Élections dans Matane‒Matapédia : Marie-Phare Boucher au tournoi des candidats

Biologiste, Mme Boucher travaille pour une petite entreprise de la Mitis qui exploite les produits forestiers non ligneux. Je fais un peu de tout, je fais de la cueillette, je fais de la transformation, je fais de l'emballage, de l'administration, de la gestion, de la comptabilité, de la géomatique , précise la candidate.

Marie-Phare Boucher a fait le choix de la simplicité volontaire et vit sur une fermette à Saint-Donat avec ses deux jeunes enfants. Je fais mon yogourt, mon pain, mon kombucha.

Son engagement communautaire rejoint ses intérêts envers l’autonomie alimentaire et l’agriculture de proximité. Je me suis rendu compte durant la pandémie qu’on était vraiment dépendant de nos systèmes de transport logistique , commente Marie-Phare Boucher.

Son grand défi est maintenant de défricher sa terre qui a été laissée à l’abandon au cours des deux dernières décennies.

Elle est aussi une cofondatrice du projet d’Armoire à graines qui vise à favoriser les échanges de semences entre les citoyens de la Mitis.

Quand, elle ne s’occupe pas de ses animaux, Marie-Phare Boucher part nager, mais elle l’avoue, le soin aux animaux lui apporte beaucoup de réconfort : Je fais de la mouton thérapie!

Pour la mère monoparentale, la lutte à la pauvreté est un sujet qui la touche particulièrement, ayant elle-même eu à recourir aux banques alimentaires pour traverser une période difficile au printemps dernier.

C’est l’ensemble du projet de société de Québec solidaire qui l’attire. Redonner aux autres , précise-t-elle. La candidate se dit indépendantiste. On veut avoir un mot à dire sur les immigrants qui viennent ici, on veut avoir un mot à dire sur l’homologation des pesticides, sur nous-mêmes, nos propres enjeux.

Marie-Phare Boucher est une femme entière qui applique les principes d’autonomie alimentaire jusque dans ses loisirs. Chaque automne, elle part à la chasse à l’orignal sur les lots de la famille. Peu importe l’issue de l’élection, vous allez me trouver dans une watch au mois d’octobre!

Il y a en ce moment seulement deux jours alloués par les normes du travail pour les maladies ou des responsabilités familiales. Moi, ça fait très longtemps que ces deux journées sont épuisées , raconte la candidate de QS.

Propositions et engagements :

« C’est vraiment un sujet qui me tient à cœur. C'est ce qui mène ma vie tous les jours. »

Propositions et engagements :

QS veut instaurer une politique d'achat local pour les institutions publiques comme les écoles et les hôpitaux (photo d'archives).

Notre démographie a augmenté dans les dernières années. La pandémie a aidé, mais c'est une tendance qui était déjà là , commente Mme Boucher.

Propositions et engagements :

On a besoin d'un bateau fiable, un bateau qui va vraiment assurer la liaison entre nos deux rives. On n'a pas besoin d'un 3e lien , souligne Mme Boucher.

Propositions et engagements :

« On voudrait assurer un meilleur soutien aux petites municipalités pour qu’elles puissent prendre leurs propres décisions. »

Propositions et engagements :

Pour la candidate, le modèle de micro CPE , proposé par QS est un élément central, susceptible d’attirer de jeunes familles dans les villages.

Propositions et engagements :

« On ne veut plus de ruptures de services à l’hôpital de Matane que ce soit en chirurgie ou en obstétrique »

Énergie renouvelable

On a une grande richesse : c’est le vent. Il vente en tabarouette au Bas-Saint-Laurent , fait valoir la candidate solidaire.

Propositions et engagements :

Augmenter le nombre de partenariats entre les municipalités et les promoteurs éoliens;

Augmenter l’enveloppe et l’accès aux programmes d’amélioration énergétique comme RénoRégions;

Améliorer le réseau de recharge de bornes électriques.

Main-d’œuvre

Propositions et engagements :

« On veut que le système public devienne le meilleur employeur pour nos soignants. On veut garder nos infirmières et nos préposés aux bénéficiaires. »