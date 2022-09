L’Ontario défend sa loi qui limite les hausses salariales à 1 % dans le secteur public

Des regroupements et des syndicats qui représentent des centaines de milliers de ces employés contestent devant les tribunaux la constitutionnalité de cette loi, mieux connue sous le nom de loi 124.

Adoptée par le gouvernement Ford en 2019, cette loi limite les augmentations de salaire annuelles à 1 % pendant trois ans. Elle touche les fonctionnaires, les enseignants, les infirmières et les professeurs d’université.

La cause a commencé à être entendue la semaine dernière. Les syndicats estiment que cette loi viole la Charte canadienne des droits parce qu’elle les empêche de véritablement négocier leurs conventions collectives.

Le gouvernement Ford a fait valoir qu’il s’agit d’une mesure limitée dans le temps et qu'elle était nécessaire pour aider à réduire le déficit.

Selon la province, c’est le processus de négociation et non son résultat qui est protégé par la Charte.

La loi a bien un impact sur l’aboutissement de la démarche, a souligné l’avocat de la province, Zachary Green.

Toutefois, en tenant compte de la contrainte importante sur le salaire qui sera obtenu à la fin des négociations, les parties demeurent libres de s’engager dans des négociations significatives , a-t-il ajouté.

Après la période de restriction, les négociations peuvent reprendre sans plafond, a déclaré Me Green, bien qu'il existe une disposition dans la loi qui ne permet pas de compensation pour les années de plafonnement des salaires.

Plus de 700 000 employés visés

Plus de 700 000 travailleurs de la province sont touchés par la loi. Elle ne s'applique pas aux municipalités, aux communautés autochtones et des Premières Nations ainsi qu'aux sociétés à but lucratif.

Me Green a soutenu que l'objectif de la loi était d'assurer la durabilité des services à la suite des problèmes financiers de la province et d'éviter les licenciements de travailleurs du secteur public.

La période de restriction ne pourrait pas atteindre son objectif si elle permettait une croissance illimitée de la rémunération , a-t-il expliqué.

La province a cité quelques cas similaires pour appuyer ses arguments.

Zachary Green a déclaré que la loi fédérale sur le contrôle des dépenses, qui avait été adoptée en 2009 en réponse à la crise économique, plafonnait les salaires des travailleurs fédéraux. Dans cette affaire, la Charte a également été contestée pour des motifs similaires.

La Cour d'appel a conclu que la loi fédérale n'entravait pas substantiellement une négociation collective valable.