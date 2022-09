Les aspirations républicaines de retour dans les Caraïbes britanniques

Au parlement d’Antigua-et-Barbuda, un possible avenir de cet archipel des Caraïbes en dehors de la monarchie britannique se discute de plus en plus, malgré le deuil de la reine Élisabeth II, dont les funérailles ont été célébrées lundi.

Ainsi, la mort de la monarque a ajouté de l'eau au moulin des mouvements républicains dans cette région jadis partie prenante de l'Empire britannique, et où continuent de se faire entendre des appels à ce que la Couronne présente des excuses pour son rôle dans l'esclavage et la colonisation.

Cette idée est entrée dans le discours normal, de "bon sens", au moment où une plus large portion de la société se confronte à ces questions et se demande "Qu'est-ce que la monarchie a jamais fait pour nous?" , explique Kate Quinn, professeure associée d'histoire des Caraïbes à l'University College de Londres.

Le républicanisme était une réalité caribéenne avant la fin de la seconde ère élisabéthaine, précise Kate Quinn, mais sa mort et l'accession de Charles [au trône, NDLR] a donné un élan supplémentaire au débat .

Antigua-et-Barbuda est devenu le premier pays à évoquer l'idée de muer vers une république après la mort de la reine, lorsque son premier ministre Gaston Brown a dit dans la presse espérer un référendum sur la question dans les trois ans.

Son homologue des Bahamas, sans donner d'échéance, a indiqué nourrir un projet similaire.

« Pour moi, c'est toujours sur la table [...] Il me faudra organiser un référendum et que le peuple bahaméen me dise "Oui". » — Une citation de Philip Davis, premier ministre des Bahamas

Ce dernier a fait cette déclaration au lendemain de la mort d'Élisabeth II, selon le journal local Nassau Guardian.

Et la Jamaïque envisage également de tourner la page , comme l'a dit son premier ministre Andrew Holness au prince William lors de sa tournée parfois critiquée dans les Caraïbes plus tôt cette année.

Suivre l’exemple de la Barbade

Tous s'inscrivent dans les pas de la Barbade, naguère baptisée la petite Angleterre , dont le parti travailliste au pouvoir a approuvé l'an dernier un amendement constitutionnel retirant à la reine son statut de cheffe d'État.

Pour les habitants d'Antigua, cet exemple est à la fois source d'inspiration et de circonspection.

La Barbade vient de devenir une république et ils s'en sortent plutôt bien , confie à l' AFP Kelly Richardson, styliste dans la capitale d'Antigua-et-Barbuda, Saint John's.

Pour lui, la Caraïbe serait plus unie, plus forte si les autres royaumes – Jamaïque, Bahamas, Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Antigua-et-Barbuda et Belize – devenaient des républiques.

Mais d'autres se demandent si Antigua-et-Barbuda emprunterait ce chemin si la Barbade ne l'avait pas pris?

Était-ce à l'ordre du jour avant que la Barbade ne saute le pas? J'ai simplement l'impression que non, donc ça m'inquiète , a pour sa part estimé un autre habitant, Reul Samuel.

La difficile tournée du prince William en mars a été suivie d'une visite du plus jeune fils d'Élisabeth, le prince Edward, qui a dû annuler une étape à la Grenade après des manifestations prorépublicaines.

Un sondage mené à la Barbade avant le changement de régime a montré qu'à l'exception du prince Harry (41 % d'opinions favorables), le reste de la famille royale (Élisabeth II n'étant pas incluse) plafonnait sous les 20 % de cote de popularité.

La monarchie britannique remise en cause

La récente remise en cause du rôle de la monarchie britannique doit être comprise dans le contexte plus large des demandes de réparations, de l'absence d'excuses de la famille royale pour le rôle de la monarchie dans les crimes historiques de l'esclavage et du colonialisme et leurs conséquences aujourd'hui , entre autres, détaille l'historienne Kate Quinn.

Le roi Charles III a dénoncé l'effroyable atrocité de l'esclavage, qui entachera à jamais notre histoire .

En Jamaïque, William a fait écho à son père, exprimant sa peine profonde face à ces pratiques odieuses . Cela n'aurait jamais dû arriver , a-t-il dit.

Mais aucune excuse formelle n'a été formulée jusqu'ici.

Le penchant républicain semble plus prononcé dans les nations caribéennes ayant déjà pris leur indépendance politique vis-à-vis de la Grande-Bretagne.

Il semble improbable que la mort de la reine pousse les territoires britanniques d'outre-mer – les îles Caïmans, les îles Vierges britanniques, Anguilla, les îles Turks et Caicos, Montserrat et les Bermudes – à rechercher leur indépendance, selon Kate Quinn.