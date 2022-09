Une émeute éclate au festival de musique Breakout

Les organisteurs de Breakout, un festival de musique hip-hop organisé sur le terrain de l’Exposition nationale du Pacifique (PNE) au cours de la fin de semaine, a annoncé aux gens présents que le rappeur Lil Baby était trop malade pour monter sur scène vers 21h30.

Des vidéos de la scène après l’annonce montrent des gens démolir des tentes, renverser des poubelles et envahir le café en plein air qui se trouvait sur les lieux pour briser des tables et des réfrigérateurs.

Selon un communiqué du service de police de Vancouver, plusieurs centaines de personnes ont commencé à se battre et à détruire des biens à l'intérieur et à l'extérieur du site après avoir appris que la tête d’affiche ne viendrait pas. La police a arrêté sept personnes en lien avec les événements.

Bien qu'aucune blessure majeure n'ait été signalée, il y a probablement des milliers de dollars de dégâts matériels , indique le communiqué.

Les gens ont transformé leur déception en colère, causant des dommages importants à l'amphithéâtre PNE et à certaines parties de Hastings Park , a aussi confirmé la porte-parole de PNE, Laura Ballance.

La police a ouvert une enquête criminelle.

Excuses

Des gens présents ont mentionné le coût pour assister à l’événement comme source de frustration.

La plus grosse blague de ma vie, dépenser 200 à 300 dollars pour voyager, puis tout cet argent pour les billets… le plus gros gaspillage de mon argent de ma vie , a témoigné Will Thompson, qui avait voyagé plusieurs heures pour se rendre au festival.

Joseph Dale a lui aussi fait un long voyage pour assister au festival. J'ai payé, pour deux jours, 260 $, et probablement quatre des artistes pour lesquels j'ai acheté les billets ont été annulés, et j'ai aussi été aspergé de poivre de cayenne et je me suis fait cogner le genou avec une matraque, donc dans l'ensemble, ce n'était pas une bonne nuit , a-t-il dit.

L'artiste Lil Baby a présenté ses excuses aux participants. Dans un message publié sur Instagram, il a affirmé que son corps ne suivait plus après avoir travaillé pendant des mois.

PNE a également présenté des excuses aux résidents du secteur. Le PNE est incroyablement désolé de l'action de ces invités et de l'impact que ce comportement a pu avoir sur notre communauté , a mentionné Laura Ballance.

Ce n’est pas la première fois que le festival Breakout rencontre des problèmes avec des têtes d’affiche. En 2018, le trio de rap Migos ne s’est pas présenté et ne s’est donc pas produit comme prévu lors de la dernière soirée de l’événement.

Les organisateurs affirment qu’ils envisagent un remboursement partiel pour les détenteurs de billets du dimanche.

Avec les informations de Liam Britten