Québec solidaire dévoile une plateforme pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean

À deux semaines du scrutin, Québec solidaire dit être la voix des régions et c'est dans cette optique que le parti a présenté une série d'engagements pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Québec solidaire n'a pas fait un tel exercice dans toutes les régions du Québec.

On trouvait ça extrêmement important à Québec solidaire dans la région. On a une vie démocratique, on est capable de défendre et d'exprimer adéquatement les enjeux , a expliqué d’emblée Adrien Guibert-Barthez, candidat dans Chicoutimi.

Contrairement à ce que le gouvernement sortant et Rio Tinto affirment, Québec solidaire estime que la multinationale n'a pas respecté tous ses engagements, notamment pour la construction d'une nouvelle aluminerie découlant de l'entente de 1984 sur l'utilisation de l'eau de la rivière Péribonka.

Nous, ce qu'on demande, c'est le respect de cette entente-là. Évidemment, actuellement, l'usine de Rio Tinto pollue, mais on le demande dans un contexte où on veut que la technologie Elysis soit accélérée et implantée au Saguenay-Lac-Saint-Jean , a poursuivi l’ancien co-porte-parole de la Coalition Fjord.

Les candidats régionaux veulent aussi construire 900 logements sociaux et promettent d'investir en transport collectif.

Ils souhaitent que les CLSC soient ouverts jour et nuit pour améliorer les services de proximité dans les petites municipalités.

Moi, je suis dans Dubuc et je sais qu'il y a des places très peu desservies par les CLSC avec les populations vieillissantes. Pour nous, c'est une priorité , a indiqué Andrée-Anne Brillant.

La création d'aires protégées, notamment au sud du lac Kénogami, figure aussi parmi les engagements de Québec solidaire.

Alors que la survie de l'industrie forestière préoccupe au Lac-Saint-Jean, Elsa Moulin, candidate dans Lac-Saint-Jean, croit qu’il est possible de conserver les emplois tout en protégeant l'habitat du caribou forestier.

Il ne s'agit pas forcément de pertes d'emplois, mais d'une transformation des emplois , a-t-elle mentionné.

Elle dit avoir rencontré des maires à ce sujet.

On a rencontré des élus à la Table des élus, on répond que ce n'est pas forcément irréconciliable et que l’industrie forestière est appelée à se transformer. Il faudrait plus penser à la deuxième transformation du bois , a-t-elle indiqué.

Quant au coût spécifique de ces engagements, les candidats ont été incapables de les chiffrer.

D’après un reportage de Roby St-Gelais