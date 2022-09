Élections dans Matane‒Matapédia : Jean-Sébastien Barriault au tournoi des candidats

Détenteur d’une maîtrise en histoire et titulaire d'un diplôme d'études spécialisées en développement culturel et touristique, Jean-Sébastien Barriault a été maire des Méchins pendant deux ans de 2011 à 2013.

Il a aussi été agent de développement culturel pour la MRC de la Haute-Gaspésie, a travaillé quelque temps pour Verreault Navigation, puis pour la Ville de Montréal et, plus récemment, pour Lelièvre Conseils — Développement des régions.

Patrimoine et grande nature

Le patrimoine et l’histoire locale sont demeurés de grandes passions, mais c'est en pleine nature que le candidat de la CAQ va se ressourcer. Je coupe du bois de chauffage, le matin pour mon père. En même temps, j'agrandis un champ pour planter nos poiriers, parce qu'on a un verger, on est rendu à 200 arbres.

Le champ en bordure du fleuve aux Méchins abrite des pruniers, des pommiers, des poiriers et depuis cet été, des plants de bleuets. Ce verger de culture biologique est une grande fierté : Moi et mon père on s’amuse avec ça. C’est important de développer ce savoir-là et de le transmettre aux enfants.

Le candidat de la CAQ dans Matane-Matapédia, Jean-Sebastien Barriault, est père de jumeaux qu'il qualifie de très remuants. Photo : Gracieuseté : Jean-Sébastien Thériault

Grand lecteur, pendant longtemps, Jean-Sébastien Barriault n’a pas eu de télévision.

La famille est carboneutre. Jean-Sébastien Barriault dit avoir payé la compensation carbone pour la consommation annuelle de toute sa famille.

Une jeune famille

Le candidat de la CAQ a aussi enseigné le français pendant un an à Moscou où il a connu celle qui allait devenir sa femme. On s'est perdu de vue, puis en 2010, elle est venue étudier à Toronto et on s’est revus à cette occasion et elle n’est jamais repartie.

Il est maintenant père de turbulents jumeaux de cinq ans, Henri et Charles. Ce sont deux petites tempêtes!

L’homme de 42 ans considère que la CAQ a beaucoup évolué sur le plan de l’environnement. D’ailleurs, c’est le pragmatisme de la CAQ qui l’attire. On ne peut pas non plus arriver à une transformation drastique de nos comportements, sans risquer d'avoir des frictions sociales , observe Jean-Sébastien Barriault.

L’attitude du chef de la CAQ, François Legault, qui n’hésite pas à reconnaître ses erreurs, lui plaît. Ce n’est pas une preuve de faiblesse. Au contraire. C'est une preuve de grande force, de grande sagesse.

Ruralité

Je suis un gars qui vient d'un village. J'ai été maire aussi d'un petit village, donc la ruralité me tient à cœur , commente le candidat de la CAQ. Mais, comme vous le savez, le monde rural est en crise. Présentement, les jeunes quittent pour aller aux études, souvent ils ne reviennent pas. Les personnes âgées vont quitter [leur village] pour aller en résidence.

Propositions et engagements : Conserver les services de proximité dans les municipalités;

Mutualiser les services que le secteur privé ne peut pas prendre en charge par la création de coopératives ou d’organismes à but non lucratif;

Aller chercher notre part des programmes d’aide financière.

« C'est un gros chantier, mais c'est quelque chose pour laquelle j'ai envie de mettre une contribution importante. » — Une citation de Jean-Sébastien Barriault, candidat de la CAQ dans Matane-Matapédia

Démographie

En 2019, indique M. Barriault, on avait près de 26 % de la population qui était âgée de 65 ans et plus, comparativement à 19 % dans le reste du Québec. Les projections ne sont pas très réjouissantes. À Matane, on pourrait atteindre 39 % de population de 65 ans et plus à partir de 2030. Ça a un impact important sur notre vitalité économique.

Propositions et engagements : Aller chercher de jeunes familles en maintenant les services de proximité;

Miser sur un développement économique qui nous ressemble comme les énergies renouvelables, le bioalimentaire ou le tourisme.

« On a un patrimoine culturel et naturel d'une richesse incroyable. » — Une citation de Jean-Sébastien Barriault, candidat de la CAQ dans Matane-Matapédia

Le village des Méchins (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-françois Deschênes

Santé

Ma femme est infirmière et on est plutôt favorable au plan [de Christian] Dubé qui vise à décloisonner les professions dans le domaine de la santé , commente le candidat caquiste.

Propositions et engagements : Rendre les directions de chaque établissement imputables;

Redonner aux gens de Matane, d'Amqui, de Mont-Joli la responsabilité de leur hôpital et le développement des services à la clientèle;

Mieux accueillir et intégrer le personnel qui vient de l’extérieur du pays.

Logement

Dans la région de Matane, on est en bas de 2 % de taux d'inoccupation. Mont-Joli 2,8 %. Je pense que les chiffres sont peut-être pires que ça parce que là Société canadienne d’hypothèque et de logement ne tient pas compte des gens qui sont locataires sans baux dans une résidence privée par exemple , analyse Jean-Sébastien Barriault.

Propositions et engagements : Accompagner les entreprises privées qui disposent maintenant de programmes d’aide pour la construction résidentielle;

Aider les municipalités à développer des projets.

Énergie renouvelable

François Legault voudrait faire du Québec la pile de l'Amérique du Nord.

Jean-Sébastien Barriault, candidat de la CAQ dans Matane-Matapédia

Propositions et engagements :

Développer les énergies renouvelables dans la circonscription;

Développer de l'hydrogène vert pour le transport lourd, notamment maritime, mais aussi terrestre.

Transports

La CAQ a investi massivement dans nos infrastructures dans les quatre dernières années, notamment dans les infrastructures aéroportuaires de Matane-Matapédia qui ont obtenu environ 12 millions. Le quai de Matane également qui a reçu un peu plus de 80 millions pour une mise à niveau de ces infrastructures. Plusieurs millions ont aussi été consacrés à la réparation de la route, notamment la route 195, entre Matane et Amqui , fait entre autres valoir M. Barriault.

Propositions et engagements : Continuer le travail amorcé par son parti.

Plusieurs parcs éoliens ont été aménagés en Matane, notamment à Saint-Ulric, Baie-des-Sables et Saint-Léandre (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Main-d'œuvre

Il y a un effet important dans notre coin, c'est le vieillissement de la population, la diminution de la population active qui ajoute une couche supplémentaire au problème , constate M. Barriault.

Propositions et engagements : Offrir des avantages fiscaux aux retraités qui reviennent sur le marché du travail;

Recruter et former sans 170 000 dans des domaines essentiels comme la construction;

Ajouter notre couleur locale aux programmes de recrutement.

Infrastructures municipales

C'est important aussi de préciser que près de 60 % des infrastructures publiques qu'on retrouve sur le territoire sont des infrastructures municipales. On parle ici autant d'usines de traitement de l'eau que du terrain de balle molle, souligne le candidat de la CAQ.

Propositions et engagements : Trouver du financement pour la piscine municipale;

M’assurer qu’on entende bien la voix de nos élus à Québec.

Pauvreté.

Jean-Sébastien Barriault fait valoir que son parti a mis en place plusieurs mesures pour lutter contre l’inflation et aider les plus défavorisés. La coalition, dit-il, a procédé au cours des quatre dernières années à des baisses de tarifs dans différents domaines comme la pêche, la chasse, le permis de conduire. Il y a même eu une baisse du coût du stationnement dans les hôpitaux.

Propositions et engagements : Baisse d’impôt pour les gens à faibles revenues;

Verser un montant de 600 $ aux moins fortunés;

Promouvoir l’achat local dans le panier d’épicerie.

Autonomie alimentaire

Le gouvernement de la CAQ a lancé une stratégie pour accroître les productions en serre. On depuis aussi un certain temps, les institutions publiques, soit les hôpitaux, des écoles à s’approvisionner en premier lieu avec les produits locaux ou des produits du Québec , souligne le candidat du parti de François Legault.

Propositions et engagements : Investir 75 millions supplémentaires pour favoriser l’autonomie alimentaire;

Développer l’offre agroalimentaire de la circonscription en allant chercher notre part des programmes.

Ce texte a été mis en forme à partir de deux entrevues réalisées (une en ondes et une hors d'ondes) avec le candidat qui devait se prononcer en 60 secondes sur chacun des thèmes soumis.