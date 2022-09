3 maisons lourdement endommagées dans un incendie au parc Ferland à Sept-Îles

Un important incendie s’est déclaré dimanche soir sur la rue des Fougères, dans le parc Ferland, à Sept-Îles. Trois maisons et un garage ont été la proie des flammes. D’autres logements ont été endommagés par la chute de fils électriques.

Vers 20 h, le Service de la sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles a été appelé à se rendre sur place. Une fois sur les lieux, les pompiers ont constaté l’ampleur du feu.

On a remarqué à quel point les maisons étaient proches, donc on a fait sonner une autre alarme et, finalement, nous étions une quinzaine à combattre l’incendie , raconte le directeur par intérim du Service de la sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles, Martin Gagné.

Trois maisons ont été évacuées dimanche soir. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Il ajoute qu’une maison et un garage ont été déclarés perte totale.

Vers 22 h, le brasier a été déclaré sous-contrôle , mais M. Gagné indique que l’extinction totale de l'incendie s’est terminée vers minuit.

Il restait quelques points chauds, donc une équipe est restée sur place jusqu’à 4 h du matin et on a gardé un pompier sur les lieux toute la nuit , souligne-t-il.

La présence des pompiers, lundi matin, est liée au fait que de la fumée était visible sous l'une des maisons touchées. Aucune flamme n’a toutefois repris. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Vers 6 h lundi matin, une autre équipe a été dépêchée, puisque de la fumée commençait à se former sur les lieux de l’incendie.

À l’heure actuelle, un enquêteur est sur place afin de comprendre les causes entourant l’événement. Heureusement, il n’y a eu aucun blessé. À notre arrivée, les gens avaient déjà évacué leur domicile , ajoute Martin Gagné.

Panne de courant dans le secteur

La présence de fils électriques à l’arrière d’une des résidences a causé certaines difficultés pour les pompiers durant l’intervention.

Des fils électriques ont causé des difficultés aux pompiers. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Une centaine de clients d'Hydro-Québec sont privés d'électricité depuis dimanche soir en raison de la chute de fils électriques. La société d'État prévoit un rétablissement du service en fin d'après-midi, vers 17 h.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin