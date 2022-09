Au-delà des pancartes : vos candidats dans Sherbrooke

Quel est votre plaisir coupable? Magasiner dans les friperies. J'y allais avec ma mère quand j'étais plus jeune et j'y emmène mes enfants aujourd'hui. Pour moi, c'est chaque fois une chasse au trésor!

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Véronique Hivon a été un modèle pour moi dans les dernières années pour sa capacité à mettre le bien commun devant les intérêts personnels ou partisans. C'est un privilège de l'avoir côtoyée et d'avoir pu apprendre mon rôle de députée en l'observant et en discutant avec elle.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Je suis très fière d'avoir réussi à faire en sorte que deux groupes de jeunes puissent venir en commission parlementaire s'exprimer sur la réforme du Protecteur de l'élève. Au départ, le gouvernement n'avait pas prévu inviter des élèves. Comme ils étaient directement concernés, ça m'apparaissait essentiel. J'ai réussi à convaincre le gouvernement de les inviter, et un des groupes a pu venir s'exprimer par rapport aux violences sexuelles, et l'autre par rapport au racisme. Ils tentaient d'obtenir une rencontre avec le ministre depuis longtemps, sans succès, alors c'était vraiment une belle victoire de leur donner cette occasion de se faire entendre à l'Assemblée nationale. Leurs témoignages ont été décisifs pour la suite du projet de loi.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Au moment de vous répondre, la plus récente était aux Courses partagées et les prochaines étaient aux Rendez-vous d'Howard et à Action Saint-François.

Utilisez-vous les médias sociaux? Si oui, lesquels? J'utilise surtout Facebook, et de plus en plus Instagram.

Quel type de voiture conduisez-vous? Qu'utilisez-vous principalement pour vous déplacer? Je ne conduis pas, je me déplace majoritairement en vélo, à pied et en transports en commun, mais nous avons une Prius 2005 à la maison.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? René Lévesque. Grâce à lui, nous avons maintenant une source d'énergie verte, renouvelable avec Hydro-Québec, un projet pour lequel nous pouvons être fiers. Il a contribué à l'établissement de la SAAQ et la Caisse de dépôt et placement. On lui doit aussi le Fonds de solidarité FTQ .

De quoi êtes-vous la plus fière dans votre vie? Au courant de ma formation collégiale en techniques forestières, j'ai été sélectionnée pour un poste de stagiaire en tant que pompière forestière pour la SOPFEU (Société de protection des forêts contre le feu). J'ai fait preuve d'une grande discipline dans mon entraînement afin de passer le test physique pancanadien. Cette aventure a pris fin à mon grand désarroi, car j'adorais ce travail, dû à une condition médicale présente, mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai repris une formation, un certificat en administration, afin de pouvoir me réorienter dans le marché du travail et continuer à être une personne active dans la société. Je me suis servie de ce certificat afin d'explorer le marché du travail, clarifier mes intérêts et découvrir de nouvelles professions. Ce qui m'a éventuellement menée vers un nouveau défi, mon entrée en formation universitaire en orientation.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? J'ai débuté un nouvel emploi à temps plein, tout en terminant deux cours en lien avec ma formation universitaire. Ceci a demandé des efforts constants, pratiquement sept jours sur sept durant quatre mois, et a comporté une courbe d'apprentissage assez soutenue. Je me suis bien intégrée dans mon nouvel emploi et mon gestionnaire souligne mon bon travail. J'ai terminé mes cours, dans lesquels j'ai connu une excellente réussite.

Quelle est votre expérience politique? Mon intérêt pour des activités à saveur politique a débuté en 2010 lorsque j'étais étudiante au Collège La Cité. J'ai d'abord été représentante de classe, ensuite représentante de l'Institut de la technologie et enfin, présidente. Je me suis présentée pour être conseillère municipale pour la municipalité d'Aumond, mais je n'ai pas été élue.

Pourquoi avez-vous choisi la politique provinciale? Je suis une personne qui aime être au cœur de l'action, de pouvoir mettre mon temps et mon énergie dans des activités qui ont une répercussion directe et positive sur la vie des gens. Mon grand intérêt est d'être au service et à l'écoute des citoyens et citoyennes. En tant que citoyenne informée de l'actualité, j'ai constaté une dérive au niveau de la démocratie durant les dernières années, et j'ai ressenti un fort besoin d'agir, ce qui m'a menée à porter ma candidature.

Votre âge? 41 ans.

Votre lieu de naissance? Lavaltrie.

Pourquoi avez-vous choisi la politique provinciale? Premièrement, parce que j’aime les projets, changer les choses, et parce que je crois en la démocratie. Aussi, parce que ça touche concrètement aux choses qui me passionnent : le transport, l’agriculture et l’entrepreneuriat.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Agriculteur et consultant en transport de personnes.

Êtes-vous vacciné contre la COVID-19? Oui, quatre fois.

Quel type de voiture conduisez-vous? Qu'utilisez-vous principalement pour vous déplacer? Étant agriculteur, le véhicule que j’utilise le plus souvent est la camionnette de la ferme, et j’ai également un véhicule antique pour mes déplacements personnels.

Êtes-vous locataire ou propriétaire? Propriétaire.

Avez-vous des enfants? Non, mais j’adore les enfants. Je suis parrain plusieurs fois d’enfants d’amis et dans ma famille.

Quels médias consommez-vous? RDI, LCN, et des médias numériques.

Utilisez-vous les médias sociaux? Si oui, lesquels? Oui, Facebook surtout.

Quelle est votre expérience politique? Je m’implique et je suis militant depuis plus de 10 ans dans l’association libérale de Sherbrooke. Je me suis présenté aux élections dans Johnson en 2018.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? J’ai été membre du comité de mise en place du transport collectif à Bromont.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? La mise en place de ma nouvelle cabane à sucre construite à 100 % avec les arbres de ma terre, de façon écoresponsable.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Je suis fier de mon parcours de vie, des gens que j’ai rencontrés, des amitiés et liens que j’ai tissés. Mes réalisations me permettent aujourd’hui d’avoir une qualité de vie et de pouvoir prendre du temps pour m’impliquer en politique.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Les valeurs que je défends et l’implication que j’ai au Parti libéral viennent de plusieurs chefs du Parti libéral qui se sont succédé. Un de ceux-ci est Robert Bourassa, qui était un jeune premier ministre fonceur, qui a mis en place le Québec d’aujourd’hui. Il est derrière les plus grands projets qu’a vus le Québec et comprenait vraiment ce qu’était le Québec. Il a aussi créé la Commission politique libérale, lieu de rassemblement des jeunes en politique, car il croyait que d’intéresser les jeunes à la politique était primordial.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui. De par la nature de mon travail, je suis souvent sollicité afin de participer à plusieurs soupers-bénéfice, campagnes de financement et cadeaux corporatifs.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Je n’écoute pas de chansons, mais je suis un amateur de musique country et québécoise. J’écoute souvent Un peu plus haut, un peu plus loin, mais la performance entre Ginette Reno et Céline Dion. Je trouve que cette performance est inspirante et elle me « recharge ».

Quelle est votre série télé préférée? Ma série préférée est The Walking Dead, la réalisation de la série est extraordinaire. Ce qui me captive est de voir comment les gens de la série vont réussir à reprendre le contrôle de leur vie malgré l’anarchie qui règne. J’aime beaucoup le côté psychologique de la série.

Quel a été votre premier emploi de jeunesse? J’ai travaillé sur la ferme familiale. J’étais éleveur de poulets et laveur de camions.