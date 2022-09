Des opposants au redécoupage électoral dans Lac-Saint-Jean manifestent leur insatisfaction

Lors du passage dans la région de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec, à l'hôtel Le Montagnais à Chicoutimi, lundi, plusieurs politiciens de la région ont déposé des mémoires afin de dénoncer la proposition d’Ottawa, dont l’objectif est de rééquilibrer le nombre d’électeurs présents dans chacun des trois comtés de la région.

Actuellement, on dénombre environ 80 000 électeurs dans Chicoutimi-Le-Fjord, tandis que Jonquière en regroupe autour de 90 000 et que Lac-Saint-Jean en compte approximativement 103 000.

Les municipalités jeannoises concernées par la proposition de redécoupage sont L’Ascension-de-Notre-Seigneur, Saint-Eugène-d’Argentenay, Saint-Ludger-de-Milot, Sainte-Jeanne-d’Arc, Saint-Stanislas, Saint-Augustin, Saint-Bruno et Hébertville-Station.

Les territoires de Sainte-Élisabeth-de-Proulx et des Passes-Dangereuses viennent s’ajouter à la liste.

Ces divers endroits englobent 13,5 % de la population de la circonscription de Lac-Saint-Jean.

Dès le début des travaux de la Commission, l’actuel député de Lac-Saint-Jean, le bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe, est venu réitérer qu’il est en faveur du statu quo. À l’instar de son homologue de Jonquière, Mario Simard, il croit que le changement ne se ferait pas dans l’intérêt des citoyens, particulièrement ceux qui proviennent du haut du Lac-Saint-Jean.

Le député bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe lors de son témoignage devant la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Le projet du gouvernement fédéral prévoit que certaines localités comprises dans Jonquière passeraient dans Chicoutimi-Le-Fjord, alors que Jonquière hériterait de 11 communautés se trouvant dans le haut du Lac-Saint-Jean.

Je veux que les gens ici comprennent la spécificité de la circonscription de Lac-Saint-Jean. Si on brise le sentiment d’appartenance, on s’attaque directement à la participation politique des gens du Lac-Saint-Jean , a plaidé M. Brunelle-Duceppe.

Il estime que les circonscriptions doivent représenter la population et que le député a le devoir de faire valoir les intérêts de ses concitoyens.

Alexis Brunelle-Duceppe a fait allusion à une aberration du passé.

Il a rappelé qu’en 2004, une circonscription fédérale a été éliminée, ce qui a résulté, selon lui, en l’affaiblissement de la représentativité.

« La présente proposition de la Commission semble logique. Toutefois, en pratique, le nouveau redécoupage ne répond en rien aux besoins de la population et il s’attaque directement à l’intégrité du Lac-Saint-Jean. La proposition relève d’un simple calcul mathématique; 11 de nos municipalités se trouveraient déracinées. » — Une citation de Alexis Brunelle-Duceppe, député de Lac-Saint-Jean

L’élu bloquiste a ajouté que la plupart des localités qui seraient ajoutées à la circonscription de Jonquière comptent moins de 3000 habitants.

La circonscription permet à chacune des municipalités de petite taille de se faire entendre. Les gens du Lac-Saint-Jean doivent voter avec les gens du Lac-Saint-Jean , a-t-il soutenu.

Le commissaire André Blais a rétorqué que si Alexis Brunelle-Duceppe avait une meilleure proposition pour élargir le bassin électoral de Chicoutimi, il était ouvert à toute suggestion.

Chicoutimi est un véritable problème. Il y a seulement trois circonscriptions du Québec dans cette situation , a insisté le commissaire.

Le député Brunelle-Duceppe a rappelé que des dérogations existent pour assurer la protection de l’identité des citoyens et le maintien du tissu social.

S’il y a une situation exceptionnelle, vous pouvez utiliser cet article. Vous avez le pouvoir comme commissaire d’utiliser l’article qui est à votre disposition , a martelé le bloquiste.

Respect des communautés d’intérêts

Le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, a demandé que soient respectées les communautés d’intérêts. Il a aussi rappelé à la Commission que le Saguenay et le Lac-Saint-Jean se distinguent par leurs réalités historiques et socio-économiques. Il a parlé de l’industrie de l’aluminium, qui caractérise le Saguenay et de la foresterie, dont l’économie du Lac-Saint-Jean est largement tributaire.

Le député bloquiste Mario Simard a témoigné devant la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

C’est impensable, à mon avis, d’avoir un député qui représente la MRC de Maria-Chapdelaine et qui se trouve à Jonquière […]. Comment un citoyen qui demeure à Saint-Eugène-d’Argentenay peut-il prendre contact avec son député quand il est à deux heures de route? Il n’aura plus aucun sentiment d’appartenance avec son député , a poursuivi Mario Simard.

Un boycottage à prévoir

Louis Ouellet, qui est préfet de la MRC Lac-Saint-Jean-Est et maire de L’Ascension-de-Notre-Seigneur, a raconté que l’opposition à la proposition d’intégrer 11 municipalités jeannoises à la circonscription de Jonquière est si vive au sein de la population que certains de ses concitoyens menacent de boycotter les prochaines élections fédérales.

Je suis fortement en désaccord. Il y a un risque de désaffection des populations lors des élections fédérales. Les gens qui se ressemblent se rassemblent. Et, les gens qui se rassemblent ont une force. J’ai de la misère à m’imaginer qu’un citoyen de Saint-Eugène-d’Argentenay puisse devenir député de Jonquière. Tous les citoyens peuvent espérer devenir un jour député , a-t-il lancé.

M. Ouellet a aussi soutenu qu’une certaine dichotomie prévaut entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean puisque les réalités des sous-régions sont bien différentes.

« C’est une division qui est dans nos têtes. Il y a une séparation entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean, qu’on le veuille ou non. » — Une citation de Louis Ouellet, préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est

Le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, Luc Simard, est mécontent du fait que la Commission ait choisi de tenir ses travaux à Saguenay, alors que le secteur le plus touché par la proposition de redécoupage est au Lac-Saint-Jean.

Ça aurait été apprécié de se rencontrer un peu plus près de chez nous, étant donné que nous sommes directement affectés par le redécoupage , a-t-il souligné.

Il croit que les membres de la Commission sont déconnectés de la réalité régionale et qu’ils n’ont aucune connaissance du territoire et des enjeux locaux.

Je vous ai qualifiés de "robots" dans les médias. C’était vraiment incompréhensible pour nous , a martelé le préfet, qui craint le morcellement de certaines MRC.

Le maire de Saint-Stanislas, Mario Biron, ne décolère pas. Il s’est fait un devoir de se présenter aux audiences de la Commission pour faire valoir son point de vue.

Même chose pour la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, qui a rappelé qu’elle a elle-même vécu un redécoupage électoral en 2004.

La mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont, a aussi témoigné devant la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

On a vécu une réalité avec Alma-Jonquière et on s’est rendu compte que pour le député, c’est une difficulté supplémentaire , a déclaré la mairesse.

Le 6 septembre 2022, le conseil municipal d’Alma a adopté une résolution d’opposition à la proposition fédérale.

Richard Martel en faveur

Le député de Chicoutimi-Le-Fjord brillait par son absence lundi. Il se trouvait à Ottawa pour vivre son deuil de la Reine Élisabeth II, a-t-il expliqué, en entrevue à Radio-Canada.

Les membres de la Commission ont appris aux députés Alexis Brunelle-Duceppe et à Mario Simard que Richard Martel leur avait envoyé une missive pour signifier son appui au projet de redécoupage.

Cette affirmation a fait bondir les députés de Lac-Saint-Jean et de Jonquière, qui pensent que Richard Martel ne devrait pas adopter une position discordante dans ce dossier.

Le principal intéressé a expliqué lors d'un entretien téléphonique qu’à ses yeux, ce qui est fondamental c’est que la région conserve trois circonscriptions. Il a, du même souffle, admis que lors de son accession au poste de député, il ignorait que certaines municipalités, comme Saint-Honoré par exemple, faisaient partie de son territoire.

Incohérent et injustifié

Le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon, s’est lui aussi exprimé pour dénoncer ce qu’il considère comme une incohérence et une décision qui serait purement mathématique. Il a lu une résolution d’appui aux municipalités concernées par le projet de redécoupage.

Le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy, a pour sa part comparé son territoire à une grande famille. Selon lui, si la circonscription est scindée, il manquera des membres autour de la table. Le maire dolmissois a confirmé qu’une résolution d’appui aux 11 municipalités qui seraient annexées à Jonquière sera également adoptée lors de la séance du conseil de lundi.