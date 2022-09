Plus de 200 militaires arméniens tués dans les affrontements avec l’Azerbaïdjan

Plus de 200 militaires arméniens ont été tués la semaine dernière dans les pires affrontements frontaliers avec l'Azerbaïdjan depuis la guerre en 2020, selon un nouveau bilan annoncé lundi par le Conseil de sécurité arménien.

Le bilan est de 207 [morts], dont trois civils , a indiqué le Conseil de sécurité arménien. Il a ajouté que deux civils sont portés disparus, alors que 293 militaires et trois civils sont blessés .

Vingt soldats ont été faits prisonniers par l'armée azerbaïdjanaise, selon la même source. Cela porte à près de 300 le nombre de morts dans les deux camps.

Côté azerbaïdjanais, le bilan est à ce jour de 79 militaires tués, selon Bakou, depuis le début des affrontements qui ont éclaté mardi dernier.

Il s'agit d'une escalade inédite depuis 2020, menaçant de torpiller un processus de paix fragile entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux pays rivaux du Caucase qui partagent près de 1000 kilomètres de frontière.

Rencontre à New York

Les chefs des diplomaties arménienne et azerbaïdjanaise doivent se rencontrer lundi à New York, aux États-Unis, à l'initiative du secrétaire d'État américain Antony Blinken.

Dimanche, en visite à Erevan, la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, avait condamné les attaques illégales de Bakou.

Son déplacement dans la capitale arménienne marquait un nouveau signe de rapprochement entre Washington et Erevan, au moment où Moscou, médiateur traditionnel dans cette région, est occupé avec les difficultés de son offensive militaire en Ukraine.

La présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, lors de sa récente visite en Arménie. La voici aux côtés du président de l'Assemblée nationale arménienne, Alen Simonyan. Photo : via reuters / NATIONAL ASSEMBLY OF ARMENIA

Depuis deux ans, la Russie déploie une force de maintien de la paix à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais celle-ci s'est révélée inefficace pour prévenir l'escalade militaire de la semaine passée.

Ces affrontements sont les plus intenses depuis une guerre entre les deux pays en 2020 pour le contrôle de l'enclave du Nagorny Karabakh, qui a fait plus de 6500 morts et qui a conduit Erevan à céder des territoires à Bakou.

Avant ce conflit, l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'étaient déjà affrontés dans les années 1990 pour le Nagorny Karabakh. Les affrontements avaient fait plus de 30 000 morts.