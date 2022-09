Des élèves de Sherbrooke ont couru sous la pluie... pour le plaisir

Malgré la pluie, des centaines d’élèves de la région de Sherbrooke ont participé à une course à relais, lundi matin, au parc Central près de l’école Boisjoli.

En équipe de six, les coureurs devaient parcourir 1,5 km à tour de rôle, sous les cris d'encouragement de nombreux parents présents aux abords du trajet.

Ce sont les élèves de quatrième à la sixième année qui pouvaient participer à la course. Les coureurs ont été sélectionnés selon certains critères, notamment pour leur intérêt, leurs valeurs et leur volonté de représenter leur école.

Pour les éducateurs physiques, c’est aussi une façon de leur inculquer de bonnes habitudes de vie, et ce, beau temps, mauvais temps.

Aujourd’hui c’est un bel exemple parce que la température n’est pas nécessairement super belle. Par contre, c’est faisable de faire de l’activité physique quand il ne fait pas nécessairement beau, quand il pleut. C’est ce que l’on souhaite voir de nos élèves et [les rendre] le plus actif possible , précise l’éducateur physique, Yanick Zakorzermy.

En plus de faire bouger les jeunes, l’événement avait pour but de leur faire découvrir un nouveau sport.

« On veut essayer de les faire accrocher à quelque chose de différent, on leur propose plusieurs manifestations sportives, le cross-country en est une. » — Une citation de Yanick Zakorzermy, éducateur physique

Les médailles et des prix seront distribués aux élèves participants.

Cette compétition du début des classes se tient depuis plusieurs années.