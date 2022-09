L’embellie des artères commerciales à Québec cache des défis de taille

La firme Côté Mercier service de données (CMsd), qui se spécialise dans la collecte, le traitement et l’analyse de données destinées aux spécialistes de l'immobilier d’investissement, a publié lundi une étude sur l’inoccupation et la vacance des commerces sur rue au Québec.

Le taux d’inoccupation représente le ratio de locaux d’affaires vacants et disponibles pour la location sur l’ensemble des locaux d’affaires de la zone ou du secteur étudié. Il diffère du taux de vacance, qui renvoie au ratio de locaux d’affaires vacants, qu’ils soient à louer ou non. Source : Côté Mercier service de données

Les données portant sur la Capitale-Nationale révèlent que le taux d’inoccupation des artères commerciales a légèrement diminué dans la région entre 2019 et 2021, passant de 6,2 % à 5,9 %, et ce, malgré les fermetures à répétition des commerces jugés non essentiels observées depuis le début de la pandémie.

En 2020, le taux d’inoccupation est monté brusquement à 7,4 % avant de retomber tout aussi rapidement l’année suivante. Un retour à la normale, dont la vitesse étonne Christian-Pierre Côté, directeur des ventes chez CMsd .

Ça va bien

En général, ça va bien [à Québec]. On a eu une montée quand même importante de la vacance et de l'inoccupation dans les années COVID. Ça s'est replacé quand même assez rapidement. Surprenamment [sic], cette montée-là, d'environ 2,0 % est redevenue à la normale l'année dernière et là, on s'est amélioré encore, en général , confie-t-il en entrevue à l’émission Première heure.

Aucune artère n’incarne mieux cette amélioration que l’avenue Maguire, dans le secteur Sillery, dont le taux d’inoccupation, après un bond important de 8,0 % à 14,0 % entre 2019 et 2020, a littéralement fondu en 2021 pour atteindre 0,0 %.

Adéquation réussie

Christian-Pierre Côté explique que ces chiffres sont le résultat d’un travail de longue haleine , d’une densification élevée et d’une forte adéquation entre les produits offerts par les commerçants de l’avenue Maguire et la clientèle qui habite à proximité.

On a travaillé le cadre bâti, l'aménagement urbain. On a aussi consulté les citoyens pour voir ce qu'ils voulaient avoir sur les artères commerciales, autant au niveau de la SDC que des promoteurs , analyse le directeur des ventes.

L'avenue Maguire est l'une des deux artères commerciales de Québec qui affichait un taux d'inoccupation de 0,0 % en 2021 (archives). Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Il cite en exemple le projet d’immeuble de condos locatifs du promoteur immobilier Immostar qui, selon M. Côté, s’est collé sur la volonté des citoyens .

« Si on veut avoir des commerces qui fonctionnent bien, ça prend des clients et il faut bien connaître ces clients-là. » — Une citation de Christian-Pierre Côté, directeur des ventes chez CMsd

Même si son taux d’inoccupation en 2021 (1,1 %) était identique à celui observé en 2019, la 3e Avenue, dans le quartier Limoilou, demeure l’une des artères qui performent le mieux , observe Christian-Pierre Côté.

En fait, la 3e Avenue est souvent un exemple qu’on donne, même [à l’échelle du] Québec , précise-t-il.

Facteurs clés

Là encore, la densification et l’adéquation entre l’offre de produits et les habitudes de consommation de la clientèle située à proximité sont des facteurs clés de réussite. Lorsque ces deux éléments ne sont pas au rendez-vous, les taux d’inoccupation ont tendance à être plus élevés.

C’est entre autres le cas de la rue Saint-Joseph, dans le quartier Saint-Roch, qui présentait en 2021 un taux d’inoccupation de 7,6 %, comparativement à 7,0 % en 2019.

Peut-être qu'on avait l'espoir d'intéresser des promoteurs résidentiels à venir construire de la densité, mais ça ne s'est pas fait assez rapidement , note Christian-Pierre Côté.

En 2021, la rue Saint-Joseph présentait un taux d'inoccupation des locaux d'affaires de 7,6 % (archives). Photo : Radio-Canada

Si, avec le temps, les commerçants ont su s’arrimer aux besoins de la clientèle de proximité, constituée notamment de travailleurs du secteur des nouvelles technologies, la pandémie et la généralisation du télétravail, en particulier dans ce domaine d’emploi, ont fait plus mal qu’ailleurs.

Moi, mon bureau, il est là [sur le boulevard Charest Est], mais [avec le télétravail] on n'y retourne plus. On consomme moins dans les commerces. C'est plus difficile pour ça , mentionne M. Côté.

La bonne performance, dans l’ensemble, des artères commerciales de Québec depuis 2019 doit cependant être replacée dans le contexte particulier de la pandémie, nuance-t-il.

C’était un peu facile [de bien performer], d’une certaine manière, parce qu’on a dopé l’économie de façon importante. Donc, ce n'est pas surprenant de voir se refléter cette dynamique-là sur les artères de proximité.

Les fermetures temporaires de commerces jugés non essentiels se sont multipliées depuis le début de la pandémie (archives). Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Il ajoute qu’après avoir été plus nombreux à consommer localement durant le confinement, les consommateurs québécois ont eu vite fait de recommencer à faire leurs achats en ligne. D’où l’importance de poursuivre les efforts visant à encourager l’achat local.

Je trouve qu'on est retourné un peu rapidement sur Amazon et ça me fait peur pour les artères de proximité , déplore Christian-Pierre Côté. S'il y a une baisse de la vitalité économique, de l'argent disponible, j'espère que les gens vont consommer près de chez eux.

Hausse des taux d'intérêt

La remontée brusque des taux d’intérêt et son impact sur le budget des ménages risquent cependant de porter un dur coup aux artères commerciales.

On voit un lien direct entre l'économie en général et l'occupation, la profitabilité de nos commerces de proximité. Il va y avoir nécessairement une baisse de l'argent disponible dans les poches des gens et j'ai hâte de lire le phénomène, comment ça va se traduire concrètement sur nos artères de proximité , poursuit M. Côté.

Il souligne que les restrictions sur les déplacements imposées durant la pandémie ont mis en lumière l’importance de pouvoir consommer des biens et services près de chez soi.

Avec la collaboration d’Alex Boissonneault