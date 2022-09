Des travailleurs municipaux en faveur de la grève à Windsor

Les agents chargés de l'application des règlements, les travailleurs des services sociaux et les inspecteurs en bâtiment sont quelques-uns des employés de la Ville de Windsor qui ont voté en faveur d'une grève si leurs revendications ne sont pas prises en compte.

Selon le syndicat, la section locale 543 du Syndicat canadien de la fonction publique, 77 % des membres sont prêts à débrayer au besoin. Aucune date ou échéance officielle n'a toutefois été fixée.

Parmi les revendications des employés dits intérieurs : une meilleure rémunération, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et un accès à des postes à temps plein.

Nous avons des membres qui ont le moral bas. Ils font face à de la fatigue et à de l’épuisement professionnel, ce qui a un impact réel sur leur santé mentale et leur bien-être. Nous constatons aussi des problèmes de recrutement et de rétention , rapporte le président du syndicat, David Petten.

Il explique aussi qu’étant donné que 70 % de ses quelque 1400 membres sont des femmes, l'équité salariale est une préoccupation majeure.

Dans un courriel, Jason Moore, directeur principal des communications, explique que les négociations se poursuivent avec la section locale 543 pour parvenir à une entente équitable .

Des enjeux anciens

Selon M. Petten, la Ville n'a pas une excellente réputation comme employeur. Il explique que nombreux salariés quittent leurs postes pour saisir d'autres occasions d'emploi.

Il précise que plusieurs postes ne sont pas des emplois à temps plein parce que les titulaires ne travaillent que 33,25 heures par semaine. Selon lui, la Ville a ignoré aussi les questions d'équité salariale.

Nous avons eu des défis dans le passé concernant l'équité salariale et la Ville les a toujours contesté [à différents niveaux] plutôt que d'accepter qu'elle a violé la loi et de régler le problème , explique le syndicaliste.

Les employés sont sans convention collective depuis la fin de l'année dernière.

Avec des informations de CBC