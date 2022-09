Les employés de TLD à Sherbrooke sont en grève

Les employés de l’usine TLD de Sherbrooke, située sur la rue Cabana, sont en grève depuis 7 h lundi matin, et poursuivront le débrayage mardi et mercredi.

Le 18 août, les travailleurs ont voté en faveur d'une banque de 15 jours de grève, puisqu'ils sont sans contrat de travail depuis le 1e avril.

Les syndiqués souhaitent dénoncer ce qu'ils qualifient d'impasse dans les négociations. Selon le syndicat, les offres salariales sont inéquitables et les pourparlers achoppent également sur les questions liées au régime de retraite.

Le régime qui est actuellement en place nous assure d’une seule chose à la retraite : la pauvreté! Nous méritons un peu plus d'égard et de reconnaissance de la part de notre employeur , s’est exprimé le président du syndicat des travailleuses et travailleurs de TLD-CSN, Jamieson Savard.

On ne peut pas se permettre d’offrir des salaires non compétitifs, un régime de retraite inadéquat ainsi qu’un nombre de congés personnels qui ne permet pas une vie décente , ajoute pour sa part le président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie (CCSNE), Denis Beaudin.

Selon TLD-CSN, plusieurs employés ayant de l’expertise ont quitté l’entreprise.

« La pérennité d’une entreprise en 2022 passe par la rétention de la main-d’œuvre. Pour ce faire, il faut absolument être concurrentiel. » — Une citation de Denis Beaudin, président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie (CCSNE-CSN)

Au total, 110 personnes sont membres du syndicat des travailleurs de TLD Canada à Sherbrooke, une entreprise spécialisée en équipements d'assistance aéroportuaire.