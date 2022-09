Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Avocate, enseignante au collégial et professeure à l’École du Barreau du Québec.

Quel type de voiture conduisez-vous? Qu'utilisez-vous principalement pour vous déplacer? J’utilise mon vélo quand la distance (et les infrastructures!) le permettent, sinon je conduis une vieille Honda 2008 qui répond encore à mes besoins.

Quels médias consommez-vous? Les divers sites de quotidiens en ligne et la radio dans mes déplacements.

Utilisez-vous les médias sociaux? Si oui, lesquels? Oui, Facebook et Instagram.

Quelle est votre expérience politique? Implication en politique étudiante durant mes années universitaires et au sein des instances de Québec solidaire (comité de coordination et responsable de la commission thématique sur la justice). Il s’agit de ma première expérience à titre de candidate à une élection provinciale.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? J’ai fait du bénévolat une semaine sur deux durant tout l’été, dans une ferme maraîchère biologique. J’ai aussi participé à la collecte de déchets d’Orford 3.0. Je siège également sur le conseil d’administration d’un OBNL qui travaille à la démocratisation des activités de plein air.

De quoi êtes-vous la plus fière dans votre vie? De toujours avoir su trouver le temps dans mon horaire pour ce qui compte : mes proches, mes passions, mon engagement social.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Françoise David, qui a ramené un côté plus humain à la politique, et Véronique Hivon, qui a su mettre de côté ses couleurs politiques lorsque nécessaire pour faire avancer des dossiers importants.