Burlington aux prises avec une série d’attaques de coyotes « inédite »

La Ville de Burlington appelle les résidents à la vigilance après avoir rapporté une septième « attaque non provoquée » de coyote depuis le mois d’août, malgré les efforts déployés pour tenter de mettre fin à cette série « sans précédent ».

La dernière attaque est survenue samedi en plein jour dans une résidence privée du quartier Roseland, près de la rive du lac Ontario, selon la Ville.

La victime se reposait dans la cour arrière lorsqu'un coyote l'a mordue au genou , relate la Municipalité dans un communiqué. La victime a été transportée à l'hôpital et soignée.

L’animal décrit ressemble à celui qui aurait attaqué une aînée dans un foyer le 10 septembre, peut-on également lire dans le communiqué.

La résidente était assise sur une terrasse, lorsqu'elle a été réveillée par un coyote qui lui a mordu la hanche. Elle a reçu des soins à l'hôpital.

Ces événements ont incité la Ville à activer son équipe de gestion de crise pour faire face aux incidents, qui ont été signalés pour la première fois le mois dernier. L'une des victimes était un garçon de deux ans qui se trouvait sur une terrasse de jardin lorsqu'un coyote l'a attrapé par le cou et a tenté de l’emporter.

À la lumière de cette série d’attaques inhabituelle contre des humains, la Ville de Burlington a même offert des sifflets anti coyote aux habitants pou les aider troubler les canidés qu'ils pourraient rencontrer, dans l'espoir d’inculquer la peur de l'animal envers les humains.

Stratégie de traque et d'élimination des coyotes

Par ailleurs, le personnel des services animaliers de la Ville mène des opérations conjointes avec le Service de police régional de Halton et des professionnels certifiés de contrôle de la faune pour traquer et éliminer les coyotes .

Les résidents sont invités éviter ces activités pour leur propre sécurité et pour que les foules n'effraient pas les coyotes traqués .

Le défi croissant est que les coyotes ne sont plus en tanière à cette période de l'année et sont plus mobiles , explique la Ville.

Deux des trois coyotes qui auraient été identifiés par les témoins des attaques ont d'ores et déjà été éliminés . Les animaux impliqués dans les récents incidents appartiendraient à une famille de coyotes agressifs du centre-sud de Burlington .

Les coyotes étant des animaux territoriaux, les experts du ministère des Richesses naturelles et des Forêts pensent que la série d'attaques isolées provient d'une seule famille. Photo : Associated Press / Damian Dovarganes

La Ville surveille les zones du centre-sud de Burlington où se trouvent plusieurs propriétés négligées qui peuvent être des refuges de prédilection pour des coyotes agressifs.

Des experts du ministère des Richesses naturelles et des Forêts qui ont rencontré des responsables de Burlington cette semaine pour discuter de la situation sont convaincus que les attaques découlent du fait que les coyotes sont conditionnés à voir les humains comme une source de nourriture , explique la Ville.

Ce comportement appris crée un environnement où la faune est conditionnée pour être à l'aise avec l'interaction humaine directe et peut en venir à dépendre des humains pour se nourrir , ajoute la Municipalité, qui prie les habitants de ne pas donner de nourriture à la faune.