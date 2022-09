Un virage vert pour une pharmacie d’Alma

Les copropriétaires de la pharmacie Familiprix du boulevard de Quen, à Alma, souhaitent atteindre rien de moins que la carboneutralité.

L’un d’entre eux, Yann Gosselin-Gaudreault, résume en quoi consiste ce concept.

La carboneutralité, c’est simplement de compenser les émissions de carbone qui sont produites par l’entreprise , explique-t-il.

Pour atteindre cet objectif, chacun des membres de la direction et du personnel de la pharmacie doit absolument y mettre du sien, ce qui ne devrait pas poser problème.

C’est une idée collective [de se lancer dans ce projet]. Toute l’équipe est sensible à l’environnement , souligne M. Gosselin-Gaudreault.

Yann Gosselin-Gaudreault Photo : Radio-Canada / Jimmy Desbiens

On veut réduire l’empreinte carbone pour la planète et s’engager dans une démarche d’amélioration continue , précise-t-il, avec un enthousiasme évident.

On croit que c’est la bonne chose à faire en 2022 , martèle-t-il.

Cependant, pour espérer atteindre la carboneutralité, il y a un passage obligé : il faut absolument tisser des partenariats.

C’est la raison pour laquelle Yann Gosselin-Gaudreault et son équipe ont fait appel à Maillon Vert et à Planetair, deux organisations qui se spécialisent dans le développement durable et dans la lutte aux changements climatiques.