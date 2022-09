Anglade : « Mon intention, c’est de rester en poste, et d’être première ministre »

En point de presse, Mme Anglade a été mitraillée de questions sur une déclaration faite le matin même à l'émission de radio Puisqu'il faut se lever, animée par Paul Arcand. Lorsque l'animateur lui a fait remarquer qu' un chef libéral qui perd, ça ne reste pas très longtemps , Dominique Anglade a répondu que ce n'était pas du tout son intention .

Or, c'est précisément cette intention qu'a dû clarifier Mme Anglade. Ce que vous avez surtout entendu à Paul Arcand, [c'est] ma volonté de gagner les élections, de devenir première ministre , a dit la cheffe libérale.

« Mon intention, c'est de gagner les élections, et de rester cheffe du Parti libéral du Québec. »

Pressée de question à savoir si elle allait quitter son poste en cas de défaite, elle n'a pas voulu évoquer cette possibilité. Ce n'est pas mon intention de perdre quoi que ce soit. Mon intention, c'est de faire cette campagne-là pour remplacer François Legault , a-t-elle répété.

Il reste deux semaines à la campagne , martèle ces jours-ci la cheffe libérale. Tout est encore à jouer dans ces élections, selon Mme Anglade. Mais elle ne semble pas parvenue, du moins pour l'instant, à renverser la vapeur. Les sondages tendent à montrer que son parti peine à convaincre de nouveaux électeurs et, plus inquiétant encore, qu'il accuse un retard dans des circonscriptions pourtant acquises aux libéraux depuis des années, voire des décennies.

Selon certaines projections, Mme Anglade semble même en danger dans sa propre circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne, dans l'ouest du centre-ville de Montréal, où une lutte à trois se dessine entre Québec solidaire, la Coalition avenir Québec et le Parti libéral.

Mais Dominique Anglade ne semble pas démontée par ces prévisions. Je suis très confiante pour Saint-Henri-Sainte-Anne, c'est tout ce que je peux vous dire , a-t-elle simplement répondu à la question d'une journaliste.

« Je vais être députée de Saint-Henri-Saint-Anne, et je vais être première ministre du Québec. »

Dimanche, la cheffe libérale avait déjà tenté de dissiper les doutes sur sa place dans la course électorale. Regardez-moi bien aller , a-t-elle répondu à une question à ce sujet.

Cette réplique était un clin d'œil assumé au célèbre Just watch me de Pierre Elliott Trudeau, a-t-elle précisé lundi.

En 1970, au moment où l'armée était dans les rues de Montréal, M. Trudeau, alors premier ministre du Canada, avait lancé cette phrase à un journaliste qui lui demandait jusqu'où il irait pour combattre le Front de libération du Québec, qui avait alors kidnappé un ministre provincial et un dignitaire anglais. Les libertés civiles de nombreux citoyens avaient été suspendues dans le cadre de la Loi sur les mesures de guerre.

Mme Anglade a été questionnée sur son interprétation de cette citation. Moi ce que j'interprète, c'est ce que j'ai dit hier , a-t-elle répondu. Je pense que la citation que j'ai dite, c'est "regardez-moi aller", par rapport à la campagne qu'on vit aujourd'hui.

« On est deux semaines avant les élections, et si vous pensez que le Parti libéral ne va pas être sur les rangs le 3 octobre prochain et ne va pas surprendre, c'est mal nous connaître. »