Il y a encore des particules de plastique rejetées dans la rivière Magog

Le comité de la qualité de l’eau à l’Association des riverains et des usagers de la rivière Magog milite depuis des années pour qu'une surveillance accrue soit faite et que des actions soient posées pour faire cesser le déversement de plastique dans la rivière.

Selon le responsable du comité, Gilles Lemelin, le problème devrait déjà être résolu. Il a déjà déposé une plainte à ce sujet, et précise être intervenu à deux autres reprises auprès du ministère. Des recommandations et des inspections ont été d'ailleurs été faites.

Les particules de plastique viennent nuire à la faune, à la flore et se déposent aussi dans le fond de l’eau. [...] On voyait les canards qui allaient picorer un petit peu dans les plantes et les morceaux de plastique sont là , affirme-t-il.

« C’est visible à l'œil nu. [...] On les voit facilement. » — Une citation de Gilles Lemelin, responsable du comité de la qualité de l'eau à l'Association des riverains et des usagers de la rivière Magog

Plastinum encore dans la mire?

Le ministère de l’Environnement a déjà envoyé des avis de non-conformité à l’entreprise Plastimum, qui est située près du ruisseau Lyon dans le secteur industriel. Le ministère jugeait que c'était cette entreprise qui était responsable de rejeter ces plastiques dans l'eau par le réseau d'égout pluvial.

Plastinum a déjà réfuté la responsabilité de la problématique. L’entreprise avait tout de même effectué des travaux, pour faire en sorte qu’il ne soit plus possible d’être pointé du doigt par le gouvernement, et avait notamment ajouter un système de captation des eaux pluviales.

En fin de semaine, je me suis rendu à l’embouchure du ruisseau Lyon, sur la rivière Magog, en aval du barrage Drummond, et j’ai pu constater qu’il y avait des particules de plastique. Donc nécessairement, ça vient du ruisseau Lyon , explique Gilles Lemelin. Les morceaux de plastique sont rendus de plus petites dimensions, alors qu’en 2020, il y en avait qui étaient quasi gros comme une pièce de 1 $. Alors que là, c’est plus petit, mais il y en a encore , déplore Gilles Lemelin.

Il aimerait que la Ville de Sherbrooke intervienne davantage dans le dossier.