La COVID-19 fait un nouveau décès au Québec

Ce décès est survenu il y a plus de sept jours, mais n'a été déclaré que dans les dernières 24 heures.

Le total des décès dans la province depuis le début de la pandémie est maintenant de 16 674.

Par ailleurs, Québec a recensé huit hospitalisations de moins en lien avec le virus depuis son dernier bilan, publié vendredi.

Il y a présentement 1535 personnes hospitalisées dans la province en raison du coronavirus, dont 35 aux soins intensifs.

Les autorités sanitaires québécoises ont recensé lundi 584 nouveaux cas, pour un total de 1 191 187 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Le taux de positivité est estimé à 7,3 %.

Rappelons que le nombre de cas rapportés quotidiennement est largement sous-estimé puisque les tests PCR sont limités pour la population.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens estimés entre le 5 et le 11 septembre oscille entre 19 000 à 25 000, soit entre 136 000 et 174 000 cas pour cette semaine.

Du 29 août au 4 septembre, l' INSPQ estimait qu'entre 138 000 et 188 000 Québécois avaient été infectés [entre 20 000 et 27 000 cas par jour].

D'autre part, 3235 travailleurs de la santé doivent présentement s'absenter de leurs emplois pour des raisons liées à la COVID [retrait préventif, isolement, en attente de résultats, etc.]

On ne note pas de rebond du côté de la vaccination, malgré l'arrivée de vaccins bivalents. Par rapport au dernier, bilan, 4183 personnes de plus ont reçu une dose de vaccin. Actuellement, 59 % des personnes âgées de 60 ans et plus ont reçu une 4e dose (contre 14 % chez les 40-59 ans).