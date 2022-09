Le PLQ va en cour pour contester le rejet de la candidature dans Matane–Matapédia

Celui qui a vu sa déclaration de candidature rejetée par le directeur de scrutin, Harley Lounsbury, a déposé une demande de pourvoi en contrôle judiciaire et jugement déclaratoire dimanche soir contre la décision d'Élections Québec.

Le demandeur s'adresse à la Cour supérieure puisque la Loi électorale ne prévoit pas de mécanisme de révision ou d’appel de la décision d’un directeur du scrutin d’accepter ou de refuser une déclaration de candidature.

Le pourvoi a été déposé contre le directeur général des élections, Pierre Reid, et contre le directeur de scrutin de la circonscription, Jeannot Michaud.

En effet, il revient à la directrice ou au directeur du scrutin de chaque circonscription de s’assurer si la déclaration de candidature est conforme et contient tous les renseignements exigés.

Dans sa requête, Harley Lounsbury demande à la cour d’annuler la décision du directeur de scrutin et de déclarer sa déclaration de candidature conforme.

Une question de signatures

Les candidats devaient déposer leur candidature au plus tard le 17 septembre à 14 h.

Selon ce qu’il est indiqué dans la documentation judiciaire, Harley Lounsbury a déposé sa candidature, samedi à 12 h 28 par courriel.

Deux heures plus tard, il recevait un courriel du directeur du scrutin lui indiquant que sa candidature était refusée parce qu’il manquait les signatures et les initiales des mandataires aux endroits prévus.

De plus, le directeur du scrutin informait le candidat qu’il était trop tard pour modifier sa déclaration puisque le délai de dépôt était dépassé.

Pour être conforme, le formulaire doit contenir tous les renseignements exigés par la loi, mais aussi inclure les signatures d’au moins 100 électeurs de la circonscription.

D'après la déclaration de M. Lounsbury, 119 mandataires avaient signé la déclaration. Les signatures ont été recueillies par trois personnes différentes et assermentées.

Des échanges ont eu lieu le 17 septembre entre l’organisation du PLQ et le directeur du scrutin sur l’endroit exact où devaient être apposées les initiales et les signatures.

À la suite de ces échanges, le candidat refusé estime que sa déclaration était conforme.

Il soutient qu’en exigeant que les signatures et les initiales de ses mandataires soient apposées à des endroits bien précis du formulaire, le directeur du scrutin introduit de nouveaux critères non prévus par la loi et outrepasse son mandat.

Peu de temps avant le 3 octobre

Le temps presse pour le PLQ puisqu’il ne reste que deux semaines de campagne. Je suis aussi impatiente que vous de le savoir. […] On espère que ça va aller vite , a d’ailleurs indiqué la cheffe Dominique Anglade en point de presse lundi matin.

Harley Lounsbury demande donc à la cour d’agir avec diligence étant donné le préjudice important subi par le candidat et les électeurs de la circonscription qui ne pourront pas voter pour un candidat du PLQ au scrutin général.

À Matane, les affiches électorales de M. Lounsbury n’ont pas été enlevées, même si la candidature n’a pu être officialisée, vendredi dernier.

Le Parti libéral du Québec est le seul des cinq principales formations politiques en lice à ne pas présenter de candidat dans chacune des circonscriptions au scrutin du 3 octobre.

Avec les informations d'Alexandre Duval