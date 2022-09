Transport en commun en Outaouais : Éric Duhaime compte se fier aux études

On va y aller avec ce qui va découler des études , a dit le chef du PCQ en entrevue à l’émission Les matins d’ici, lundi.

Éric Duhaime dit avoir rencontré la mairesse France Bélisle, il y a quelques mois, et que la question du transport en commun a été abordée.

On en a discuté. Il y a des études qui se font présentement. On veut que le cheminement naturel suive son cours, qu’on continue d’étudier la question et d’avancer la faisabilité des projets.

Si un projet se matérialise un jour et qu’il est au pouvoir, le chef conservateur prévoit déjà négocier un partenariat avec les autres instances gouvernementales.

Il n’y a pas juste le gouvernement du Québec. C’est compliqué, parce que c’est interprovincial. Ça ne se fera pas demain matin. Ça va prendre quelques années.

La veille, la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a proposé un tramway dans l’est de Gatineau.

En cette 23e journée de la campagne électorale québécoise, Éric Duhaime est le seul chef qui n’a toujours pas mis les pieds en Outaouais. Compte-t-il remédier à la situation? Fort probablement. Nous envisageons toutes les possibilités , répond son attaché de presse, Cédric Lapointe.

Le péquiste Paul St-Pierre Plamondon est le premier à avoir visité la région le 1er septembre. La libérale Dominique Anglade est arrivée quelques heures plus tard dans cet ancien château fort libéral. Le premier ministre sortant François Legault est venu le 5 septembre, tout comme le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois.

CPE : une flèche à Mathieu Lacombe

Dans le programme du Parti conservateur du Québec, on peut lire qu’il remplacerait le financement public des CPE , des garderies ou services de garde subventionnés par une allocation de 200 $ par semaine par enfant. Un montant qui serait d’ailleurs imposable.

Ainsi, chaque CPE , garderie privée ou familiale pourrait fixer son propre tarif.

Éric Duhaime dit vouloir aider les parents qui «n'ont pas gagné à la loterie des CPE» (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En ce moment, il y a 52 000 parents en attente d’une place en garderie. La CAQ avait promis d’éliminer l’attente, mais de toute évidence, ça ne fonctionne pas. C’est même pire. Depuis que la CAQ est au pouvoir, la liste s’allonge, et c’est le ministre de votre région qui a présidé cela , a déclaré Éric Duhaime, en attaquant - sans le nommer - Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et responsable de la région de l’Outaouais du gouvernement caquiste, élu en 2018.

Selon le chef conservateur, ça fonctionne toujours mieux quand il y a de la concurrence .