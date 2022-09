Les grandes sociétés visées ne refileront pas la facture aux consommateurs, a assuré le chef péquiste, lundi matin, lorsqu'il a été questionné à ce sujet lors d'un arrêt à Sept-Îles, dans la circonscription nord-côtière de Duplessis. Non, aucunement , a-t-il répondu. Ce scénario n'existera pas.

Selon la proposition péquiste, un nouveau bureau québécois de la concurrence – différent de celui-ci qui existe déjà Ottawa – se chargerait de s'attaquer à la source même du problème .

Sa création serait rapidement suivie d'une chute des prix , affirme sans broncher M. St-Pierre Plamondon.

« Les pétrolières canadiennes nous volent à la pompe. C'est un vol qualifié, parce que ce sont des prix qui sont fixés par des cartels. » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

La situation est d'autant plus fâchante que la marge au détail, qui devrait normalement avoisiner les 9 cents le litre , est en moyenne, depuis un an, de 15,8 cents en Gaspésie et de 14,1 cents sur la Côte-Nord, et ce, malgré la chute observée des cours du baril de pétrole depuis le printemps , observe le PQ .

Des « surprofits » de 22 milliards de dollars par année

Paul St-Pierre Plamondon a dévoilé lundi les calculs lui laissant croire que sa taxe sur les surprofits des pétrolières pourrait permettre au gouvernement québécois d'engranger 1,25 milliard de dollars en 2022-2023 et en 2023-2024.

Le parti se base sur les estimations de l'OBNL « Canadiens pour une fiscalité équitable »  (Nouvelle fenêtre) .

Selon elles, les 10 plus grandes sociétés pétrolières et gazières du Canada ont déclaré 29 milliards de dollars de bénéfices avant impôts pour les six mois allant d'octobre 2021 à mars 2022 , soit 10,8 milliards de plus que leur prochaine meilleure période de six mois (janvier à juin 2019) au cours des années prépandémiques 2011 à 2019 .

Ces 10,8 milliards de dollars sur six mois étant assimilés par le PQ à des surprofits de 22 milliards par année, la formation calcule que, comme la consommation québécoise oscille autour de 20 % de la production de ces grandes sociétés, il serait possible de taxer 4,4 milliards en surprofits .

La taxe péquiste sur ces surprofits étant de 25 %, le parti conclut qu'elle permettrait d'amasser environ 1 milliard de dollars dès 2022-2023. Ladite taxe, toujours selon le PQ , aurait ensuite un effet régressif sur les surprofits , si bien que ceux-ci diminueraient à 250 millions en 2023-2024 pour disparaître complètement l'année suivante.

Ces revenus pourraient notamment servir à payer le crédit d'impôt de solidarité que le parti souhaite doubler cette année – une solution temporaire pour une réalité temporaire , écrit-il dans son cadre financier. Cet engagement, qui n'engendrerait de nouvelles dépenses que pour l'année 2022-2023, est évalué à 900 millions de dollars.

Trente cents le litre? Un dollar le litre?

Les esprits s'étaient échauffés sur le sujet, jeudi dernier, lors du Face-à-Face de TVA, entre le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) François Legault et M. St-Pierre Plamondon.

Le premier ministre sortant avait accusé son vis-à-vis péquiste de vouloir imposer aux Québécois une surtaxe sur l'essence qui se traduirait par une hausse du prix à la pompe. De combien parlez-vous? Trente cents le litre? Un dollar le litre? avait-il répété.

Le chef péquiste avait notamment reproché à M. Legault de déformer [ses] propos .

Laissez-moi répondre, s'il vous plaît , lui avait-il lancé, visiblement agacé, avant d'accuser à son tour son interlocuteur d'avoir contribué aux profits des pétrolières en remettant 500 $ à presque tous les Québécois, le printemps dernier.