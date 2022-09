Ottawa investit dans des projets de lutte contre les feux de forêt aux T.N.-O.

Il s’agit d’installer des coupe-feux et d’instaurer une stratégie de réduction de combustibles sur les terres de plus de 1200 hectares dans 29 communautés.

L’annonce a été faite samedi à Yellowknife par Michael McLeod, le député fédéral des T. N.-O. lors de la réunion annuelle de l’Association des collectivités des Territoires du Nord-Ouest.

Les feux de forêt, les sécheresses, l’érosion côtière et la perte du pergélisol deviennent de plus en plus fréquents et sévères, a-t-il déclaré. Une infrastructure fiable est très importante et demeure la clé pour construire des communautés plus prospères, résilientes et durables.

D’après la mairesse de Yellowknife et présidente de l’Association des collectivités, Rebecca Alty, un sous-financement chronique pendant des années a rendu difficiles les efforts des gouvernements communautaires de réduire les risques de feux de forêt.

D’après le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles, 248 feux de forêt ont emporté 522 029 hectares cette année aux Territoires du Nord-Ouest. Quatre-vingt-quatre sont toujours actifs en date de lundi.