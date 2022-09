Des artistes québécois affirment être désavantagés au profit d’anglophones

Ces auteurs-compositeurs-interprètes réclament une compensation de 2 millions de dollars et leur représentant menace d'un recours collectif la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), l'organisme qui redistribue aux artistes les redevances de droits d'auteurs perçus aux radios.

Les artistes francophones du Québec estiment que, de 2019 à 2021, ils ont eu un manque à gagner de 45 % en raison d'une méthode de calcul de la SOCAN qu'ils jugent inéquitable.

La SOCAN a revu sa méthode de calcul, en novembre 2021, mais les artistes se plaignent de ne pas obtenir d'indemnisation financière pour les 18 mois où l'ancienne formule a eu cours.

« Il serait inapproprié et injustifié de procéder à un quelconque ajustement rétroactif », répond le président du conseil d’administration de la SOCAN, Marc Ouellette, dans un courriel adressé à Radio-Canada.

L'auteur-compositeur-interprète Vincent Vallières a d'abord cru que ses chansons jouaient moins à la radio quand il a constaté que sa courbe de revenus provenant des redevances avait baissé. Mais, après vérifications, les chansons étaient autant diffusées qu'avant.

« Cette situation-là n'est pas acceptable », dit-il en entrevue à Radio-Canada. « C'est vraiment majeur. »

Le gestionnaire de droits d'auteur de Vincent Vallières et de plusieurs signataires, David Murphy, a reçu des appels de plusieurs autres clients ayant remarqué une baisse de revenus. Il déposera sous peu une demande de recours collectif contre la SOCAN.

« Les chiffres démontrent clairement que les créateurs du Québec ont été lésés durant cette période-là », affirme David Murphy. « En termes d’auditeurs rejoints, une chanson jouée au Québec générait moins d’argent. »

Dans le domaine depuis 25 ans, l'ancien président du conseil d'administration de l'Association des professionnels de l’édition musicale (APEM) rappelle que les radios québécoises sont moins nombreuses que dans le reste du Canada, donc diffusent moins de chansons, mais elles sont plus grosses, par conséquent contribuent davantage à la SOCAN.

« Aucun marché n’est uniforme dans la façon dont il est touché par un changement de règles de répartition », nuance la SOCAN.

La société ajoute qu'elle change régulièrement ses méthodes de calcul pour refléter les habitudes de consommation de la musique et les nouvelles technologies.

« De tels changements ne sont évidemment pas signe que les règles antérieures étaient injustes, mais simplement la preuve que la SOCAN suit l’évolution du marché et des outils disponibles pour les fins d’analyse afin de s’y adapter pour fournir des paiements de redevance aussi cohérents, opportuns et précis que possible à ses membres et clients. »