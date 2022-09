Peu d’espoir qu’il y ait du transport scolaire la semaine prochaine à Sherbrooke

Les négociations se poursuivent, mais n'ont pas encore abouti, selon le directeur général du CSSRS , Sylvain Racette.

Les deux parties avaient réussi à s’entendre à la toute dernière minute pour prolonger le contrat actuel jusqu'au 23 septembre, et ainsi assurer le transport à la rentrée scolaire.

Rien n’est exclu. On verra d’ici ce vendredi, mais c’est sûr que l’on veut essayer d’éviter de jouer dans ce psychodrame-là et le reporter à chaque deux semaines. On veut régler ça une fois pour toutes. C’est dans ce cadre-là qu’on est en discussion , précise le directeur général du CSSRS , qui semblait toutefois peu optimiste de parvenir à une entente d'ici la semaine prochaine.

« On a envoyé une lettre la semaine dernière aux parents pour leur demander de préparer un plan B. Alors, si on juge que c’est important de faire ça, ça n’avance pas comme on voudrait. » — Une citation de Sylvain Racette, directeur général du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke

L’enjeu principal, selon Sylvain Racette, ce sont certains transporteurs au niveau local qui refusent les paramètres qui ont été négociés au niveau provincial par leur fédération .

À écouter : Les explications de Sylvain Racette, directeur général du CSSRS

Quotidiennement, 12 000 élèves de la région sont transportés par autobus scolaire.

Chaque école communiquera avec les parents à la fin de la semaine pour faire part de la suite des choses.