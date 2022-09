Les funérailles de la reine Élisabeth II soulignées en Atlantique

Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, un service commémoratif provincial a débuté à 14 h à la cathédrale Christ Church de Fredericton. La participation à cet événement s'est faite par invitation seulement, mais la cérémonie est diffusée en direct sur Internet  (Nouvelle fenêtre) .

Une procession en l’honneur de la reine s'est rendue de la Résidence du gouverneur jusqu'à la cathédrale avant la cérémonie. Le public a été avisé qu’une salve d’honneur serait tirée, ce qui signifie que les niveaux de bruit ont été élevés dans le secteur de la cathédrale. Pour des raisons de sécurité, la circulation routière et piétonnière pourrait être temporairement interdite dans ce secteur.

Île-du-Prince-Édouard

À l’Île-du-Prince-Édouard, un service commémoratif a commencé aussi à 14 h à la cathédrale St. Peter, à Charlottetown. Le public ne peut pas y assister, mais l’événement est diffusé sur le web  (Nouvelle fenêtre) .

Un orchestre a joué de la musique en l’honneur de la reine Élisabeth II à l’extérieur de la cathédrale St. Peter, à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, le 19 septembre 2022. Photo : Radio-Canada / WAYNE THIBODEAU

Il y aura également une salve de 21 coups tirés près de la batterie du Prince Édouard sur la rue Victoria Park. On prévoit que cela durera environ 25 minutes.

Terre-Neuve-et-Labrador

À Terre-Neuve-et-Labrador, un service commémoratif est tenu à la cathédrale anglicane St. John the Baptist à 14 h, heure locale. Une salve d'honneur sera aussi tirée.

Le public a été invité à la cérémonie, mais les places étaient limitées.

La province diffuse l’événement en direct sur sa page Facebook  (Nouvelle fenêtre) et sur YouTube.

Nouvelle-Écosse

Enfin en Nouvelle-Écosse, le public a été invité à assister à un service commémoratif à la cathédrale Church of All Saints, sur l’allée Cathedral à Halifax.

L’événement a débuté à 14 h. L’éloge funèbre sera prononcé par le lieutenant-gouverneur Arthur J. LeBlanc, et le premier ministre Tim Houston rendra hommage à la reine.

La présidente de la légion de Bedford, Joyce Pitcher, fait un salut lors d’une cérémonie de dépôt de couronnes en hommage à la reine Élisabeth II, à Bedford, en Nouvelle-Écosse, le 19 septembre 2022. Photo : Radio-Canada / COLLEEN JONES

Une cérémonie de dépôt de couronnes a aussi lieu à Bedford lundi.

Un jour de deuil national pour les citoyens

À Halifax, les citoyens rencontrés dans la rue n’étaient pas indifférents à cette journée de deuil national, mme si la mort de la reine ne représente pas la même chose pour chacun d’eux.

Donald Marks estime que la reine a régné avec grâce. Photo : Radio-Canada

C’était une dame avec beaucoup de classe et de grâce. Elle a bien fait son travail et je suis certain qu’on va sentir les effets [de son règne] pour de nombreuses années , souligne Donald Marks.

D'autres observent que la mort de la reine ne laisse personne indifférent.

Ryan McKinnon pense que les funérailles de la reine sont polarisantes. Photo : Radio-Canada

« C’est intéressant de voir comment les gens réagissent à tout ça. Il y a un spectre de gens qui sont préoccupés, qui pleurent, ceux qui s’en foutent. Des gens qui célèbrent sa vie ou sa mort. Ce sont les funérailles les plus polarisantes que j’ai vues depuis longtemps. » — Une citation de Ryan McKinnon

Selon Laura Hardie, une résidente d’Halifax, c’est un sujet qui ne revêt pas la même importance pour sa génération que pour celle de ses parents.

Laura Hardie observe un creux générationnel pour ce qui est de l'intérêt envers les funérailles de la reine Élisabeth II. Photo : Radio-Canada

La génération plus vieille est plus attachée à la reine que la mienne. J’ai vu un mélange de réactions de gens de ma génération sur les médias sociaux. Au fond, perdre quelqu’un, c’est triste, ce sont des sentiments partagés , croit Laura Hardie.

Avec des informations d’Héloïse Rodriguez-Qizilbash