Une académie internationale de basketball à Gatineau?

Le directeur général de l’ ABG , Rico Lavoie, estime qu’avec une subvention de 250 000 $, ladite académie pourrait être lancée dès septembre prochain.

Ça permettrait aussi aux jeunes de Gatineau de travailler avec les meilleurs au monde pour réaliser leurs rêves de jouer dans les plus hauts circuits, même avoir de l'exposition au niveau professionnel.

« Ce serait possible de garder nos jeunes à la maison le plus longtemps possible, tout en ayant le service qui leur permet vraiment d’aller au bout de leurs ambitions. »